El independentismo hace un llamado a aprender más catalán para tener más opciones de encontrar empleo

Plataforma per la Llengua ha presentado este lunes el 14º InformeCAT sobre la situación del catalán, un documento que recoge más de 50 indicadores sobre el estado de salud de la lengua en distintos ámbitos. Durante la presentación, el presidente de la entidad, Òscar Escudé, ha asegurado que "quien habla catalán habitualmente, independientemente de su lengua de origen, tiene menos paro que quien no lo habla", lo que, según él, convierte el catalán en "parte del ascensor social y herramienta de cohesión".

Con este mensaje, Escudé ha hecho un llamado tanto a la ciudadanía como a las administraciones para que se comprometan con la restitución del catalán como lengua de uso habitual en todos los espacios. "Pretendemos poner el catalán en la agenda pública, en el debate. Queremos que se hable del catalán con datos precisos", ha dicho.

El catalán, como un derecho social

Según Escudé, el catalán no es solo una cuestión de identidad, sino también de justicia social. "Si el catalán forma parte de la identidad y además forma parte del ascensor social y ayuda a la cohesión, eso se tiene que tratar como un derecho para todos", ha afirmado, en un discurso dirigido especialmente a las instituciones.

Plataforma per la Llengua también ha animado a los catalanohablantes a no ceder en el uso del idioma en su día a día. "Queremos hacer un llamado a los catalanohablantes a no esconder la lengua, a hablar en catalán siempre, a mantenerse en catalán siempre que sea posible", ha remarcado Escudé, recordando además que la entidad ofrece un servicio de quejas y denuncias por discriminación lingüística.

También ha recordado algunos datos negativos para el idioma recogidos en otras encuestas, como la de Usos Lingüísticos o el CEO. En concreto, ha expresado que solo el 8% de los extranjeros que viven en Cataluña usan habitualmente el catalán, y más de un 70% el castellano, que el 37,5% de catalanohablantes dicen que no son atendidos en catalán en establecimientos o locales, que más o menos un 70% de catalanohablantes han hablado en castellano con el médico en alguna ocasión o que cerca de un millón de inmigrantes tienen la percepción de que no han tenido ocasiones suficientes de aprender el catalán.