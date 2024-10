El independentismo radical señala y denuncia a una panadería por utilizar el castellano

"Como cada día y pese a la gente esté pendiente de la Guerra de Oriente Próximo y la lentitud administrativa, seguimos denunciando los establecimientos que discriminan el catalán", asegura la autora de la denuncia contra una panadería por utilizar el español.

El mes pasado, una usuaria de X ha sacado pecho por denunciar a un bar por utilizar el castellano en su rotulación. “Hoy he denunciado al Bell Pepper a Consum por incumplir la ley de Política Lingüística. También he contactado con el establecimiento para informarle del incumplimiento”, afirmaba.

Este mismo año, otro tuit rezaba que "hoy he ido a comer a este restaurante “El Misterio” y me han dicho “repitelo en castellano que no domino al catalán” toda la carta en castellano y no se han dirigido a nosotros ni un segundo en catalán cuando nosotros les hemos hablado todo el rato en catalán, vergüenza“, denunció un radical separatista en su red social X.