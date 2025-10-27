El Institut Agrícola exige al Ministerio de Agricultura "acelerar la vacunación" contra la DNC

El Insitut Agrícola Català ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, en la que "exige tomar medidas urgentes para detener la expansión de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la cual ha supuesto el sacrificio de casi 3.000 reses en Cataluña".

En este sentido, el presidente del Institut y vicepresidente de Foment del Treball, Baldiri Ros, ha señalado la "urgencia" de vacunar masivamente con carácter preventivo "al máximo número posible de cabezas de ganado vacuno". Según Ros, priorizando aquellas que son vacunos de leche, tanto por el riesgo de que "desaparezcan las genéticas vacunas que más y mejor producción tienen" como por el tiempo que se tarda en que las vacas queden embarazadas.

Además, el Institut pide "complementar" con compensaciones económicas a los ganaderos por sacrificio sanitario o pérdida de producción. "La ganadería es un tipo de inversión a largo plazo muy costosa en la que los titulares de las explotaciones asumen un riesgo muy elevado que, ante una situación así, no tienen alternativa y supone su ruina económica", denuncia el colectivo, que pide habilitar líneas de circulante y activar mecanismo de amortiguación laboral como los ERTE.

Por último, en la misiva se señala que es necesario "apoyar la labor que está llevand a cabo el Departament de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, permitiendo que los veterinarios privados puedan colaborar en la vacunación".