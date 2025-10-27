Puigdemont convoca a la militancia y acusa a Sánchez de ser el responsable de la ruptura por sus "desprecios"

"El PSOE es el responsable máximo". Con estas palabras, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el principal responsable de la ruptura entre la formación catalana y el Gobierno. A raíz de la reunión que se ha producido esta mañana entre la cúpula de Junts y el líder de la formación que no podrá regresar a España, al menos hasta el próximo curso, Puigdemont ha confirmado la ruptura con el Gobierno. A la espera de que la militancia que ha sido convocada para refrendar la decisión, tome cartas en el asunto, Junts optará por el bloqueo en todas las votaciones que el PSOE proponga en el Congreso de los Diputados.

Con puntualidad británica y poco después de las 17:00 de la tarde, el líder de la formación secesionista ha comenzado su rueda de prensa con la que ha explicado los motivos de la decisión tomada. De manera contundente y con cierta resignación con los representantes del PSOE a los que ha acusado de "no tener la voluntad de terminar con el Régimen del 78 e incumplir los párrafos desarrollados hace un año en Bruselas". La falta de confianza y los "desprecios de los socialistas a los avisos de Junts" han sido los dos motivos principales expuestos por Puigdemont.

Ante la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez, ha señalado que en "un año" el PSOE ha abusado del "tacticismo del poder" para resistir en desde el Palacio de la Moncloa. "No hay confianza suficiente y la desconfianza conjunta es la normal. La hay a nivel personal pero no a nivel política. La confianza se debe acreditar", ha señalado. Bajo su percepción, el Gobierno se ha abusado de "un proceso sostenido por la fuerza, la violencia, y la intimidación judicial, linguística, empresarial, o mediática".

Sin olvidar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el responsable de la ruptura con Junts ha señalado que el PSOE no ha reaccionado ante los utimátums presentados por Junts a raíz de la moción de confianza.