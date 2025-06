Joan Ramon Ramos, candidato a decano del ICAB, propone un cambio "centrado en los colegiados"

El candidato a decano del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Joan Ramon Ramos, ha propuesto impulsar 10 medidas durante los primeros 100 días de mandato si obtiene la victoria en las elecciones del 19 de junio para promover un cambio ético y estructural de la institución: "El Colegio tiene que estar centrado en los colegiados y no en la mayor gloria de la Junta de Gobierno". Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press, en la que ha expresado que las medidas recogidas en su programa 'Un ICAB per a tothom' son "pocas, pero posibilistas" y encaminadas a que los colegiados vean reinvertido en ellos el dinero que aportan mediante las cuotas y no en el posicionamiento del ICAB, en sus palabras.

Preguntado sobre la desafección -en las pasadas elecciones la participación fue aproximadamente de un 20%-, Ramos sostiene que la principal causa es que el ICAB "ha perdido su función principal". Recuerda que la institución nació con el objetivo de defender los "intereses gremiales de la abogacía" y de ofrecer formación y servicios a los colegiados, pero, a su parecer, en los últimos 20-25 años existe la sensación de que el Colegio ha perdido esta función. "La sensación de mucha gente es que al final el Colegio es una plataforma de posicionamiento personal y que está muy enfocado al protocolo, a las fiestas, a todos los temas de posicionamiento y hacer mucha publicidad y mucho énfasis en las relaciones de la Junta de Gobierno y, sobre todo, los decanos", sostiene Ramos, que recuerda que algunos de ellos dieron el salto a la política.

Por otro lado, como segunda causa, señala la falta de un Plan Director de Formación que garantice una "estructuración y segmentación" de los cursos que se ofrecen para adaptarlos a la necesidad real de los colegiados. En este sentido, proponen desarrollar un plan que permita ofertar "cursos básicos de todas las especialidades", que se puedan continuar en el tiempo, con formaciones intermedias y superiores para que los profesionales puedan mantenerse actualizados o para que acudan directamente a aquellos de su nivel o interés.

Si los colegiados depositan su confianza en él, promete impulsar 400 becas de máster para jóvenes y ofrecer un congreso anual gratuito para todos los colegiados, "eso sí, con una penalización del 'no-show', es decir, que si alguien no se presenta pierde en el resto de mandato la posibilidad de tener un congreso gratuito". El coste de este congreso, ha añadido, se podría financiar suprimiendo gastos superfluos, como por ejemplo, el formato elegido para la última gala con motivo de la festividad de Sant Raimon de Penyafort: "Se hizo una supergala con 'beautiful people', políticos, notarios, registradores", altos cargos, políticos y una presentadora con caché, critica Ramos.

Con su supresión y "volviendo al modelo tradicional" habría entre 3.000 y 6.000 colegiados que podrían acceder a un congreso anual gratuito, sostiene el candidato, que además de beneficiarse del contenido, podrían aprovechar para hacer 'networking'.

Para mejorar la participación, también promete hacer una consulta durante los primeros 100 días de mandato para que cada abogado pueda decir qué necesita y qué se puede mejorar en el Colegio: "Haremos un programa con muy pocas medidas, pero absolutamente tangibles y que van a cambiar la participación colegial".

Preguntado sobre las propuestas de reforma legislativa impulsadas por el ICAB, Ramos considera que en todos los temas que requieran de un posicionamiento con "tintes sociales o políticos de relevancia", el decano y la Junta, por mucho que hayan sido elegidos ampliamente y con una mayoría holgada, tienen el deber de someterlo a un sondeo. En este sentido, asegura que su candidatura pretende ser pionera en la participación por voto telemático, de forma que el Colegio sea más participativo que en la actualidad. "El ICAB no debe ser la sucursal de ningún partido político, y por lo tanto la función tiene que ser eminentemente técnica", insiste el candidato, que asegura que en los últimos tiempos uno de los aspectos que más preocupan a los colegiados es que se hacen posicionamientos que van muy ligados a partidos políticos, en sus palabras. Por eso, apuesta por recuperar la equidistancia política y porque el ICAB sea "un lobby garantista en la tecnificación de las leyes", pero que deben ser los políticos los que propongan la legislación, y el Colegio debe limitarse a velar para que la normativa sea técnicamente correcta en su aplicación.

Otra de las medidas que propone Ramos es negociar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un sistema estable para garantizar la seguridad jurídica de los honorarios de los profesionales y evitar nuevas sanciones al ICAB.

"Hay que buscar sistemas y lo que hay que hacer es no ir a enfrentamientos, sino tener esa situación, digamos, de cercanía también con las instituciones para llegar a acuerdos razonables", insiste sobre el que dice ser uno de sus compromisos. Para ello, avanza que su intención es sentarse con los rectores de la CNMC para buscar un marco que permita dar "estabilidad" a los colegiados.

Sobre el Turno de Oficio, ha tachado de "wishful thinking" el hecho de que en los últimos años todos los candidatos, en sus programas, hayan prometido dignificarlo, por lo que ofrece medidas concretas, la mayoría organizacionales. Reclama una renegociación de los módulos para garantizar una remuneración justa de los profesionales y que se les paguen las vistas suspendidas por incomparecencia de un acusado, aunque asegura tener "un listado" con al menos 20 conceptos que a día de hoy no se pagan y deberían remunerarse.

El candidato también pone el foco en la importancia de la conciliación familiar y subraya que en su candidatura hay dos colegiadas madres de gemelos, una de ellas en solitario con dos bebes menores de un año. Por eso, Ramos cree que una posible solución podría ser "la creación de una guardería en la Ciutat de la Justicia", así como que agosto sea inhábil, dado que en algunas especialidades no lo es.

También, propone la creación de talleres 'well-being' para mejorar la salud emocional de los colegiados, pues lamenta que "el 'burnout' en el mundo de la abogacía es cada vez más frecuente", sobre todo entre los más jóvenes.