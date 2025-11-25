El mejor queso del mundo está en Barcelona: características, precio y dónde comprarlo

El queso Sarró, de Quesos Montbrú, es el mejor del mundo en la categoría de búfala de piel florida. Esta es la distinción que el World Cheese Awards le ha dado al producto catalán, procedente de una quesería del Moianès, comarca situada en la provincia de Barcelona.

El certamen internacional, con más de 5.000 quesos participantes de 40 países distintos, otorga el galardón a este establecimiento que ya recibió en 2019 un premio por el queso Sarró de cabra. Este año, sin embargo, Quesos Montbrú volvió a distinguirse del resto de sus competidores en aspectos como la curación, el aroma o el tipo de leche con el que hace el lácteo: algunos de los criterios de evaluación del certamen para distinguir el mejor queso.

¿Qué características y precio tiene?

El Sarró de búfala se trata de un semicurado de búfala sin lactosa que se elabora a partir de una maduración de cuatro meses con un 70% de leche de búfala y 30% de cabra. Una pieza de este tipo pesa un kilo y medio aproximadamente, y cuesta alrededor de 50 euros (35,51€/kg). Los expertos, por otro lado, recomiendan comerlo de postre con fruta dulce o marinarlo con un vino blanco afrutado.

¿Dónde se puede comprar?

Hay diferentes tiendas especializadas que ofrecen los mejores quesos artesanos de Cataluña. La mayoría están en la montaña, pero estas piezas también se encuentran en obradores o las grandes ciudades: la tienda Llet Crua, ubicada en el barcelonés barrio de Sants, es una de ellas.