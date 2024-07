Mortadelo protagoniza el primer criptosello español

No hace falta buscar una entrada secreta ni ponerse un disfraz de merluzo para unir tradición y modernidad, gracias a las nuevas tecnologías, que han hecho que Correos se haya acercado al mundo digital y lo hagade la mano de Mortadelo, el más celebrados de los personajes de nuestro cómic, creación de Francisco Ibáñez. Como si se tratara de una nueva de sus aventuras, uno de esos encargos inesperados del Súper con la ayuda, es un decir, de los inventos del doctor Bacterio, Mortadelo y Filemón se embarcan en el mundo filatélico.

Nuria Ibáñez, hija del gran dibujante, agradeció tanto el sello honorífico que se ha editado dedicado a su padre y que llega a pocos días del primer aniversario del fallecimiento del dibujante. Y, por otro lado, habló del criptosello reconociendo que "hace meses, cuando me presentaron el proyecto, no tenía ni idea de lo que era. Me pareció una idea fantástica cuando me lo comentaron Correos y Penguin Random House. Mortadelo es un personaje popular en el ámbito nacional e internacional y aquí aparecen cinco disfraces, pero supongo que han tenido dificultades para elegir porque podrían ser miles y fantásticos". Nuria Ibáñez reconoció que "mi padre, con una trayectoria desde los años 50 hasta ahora, estuvo siempre en el contexto actual: desde cambios políticos a los sociales. Ahora llega a la nueva tecnología de los sellos y con él llega a una nueva aventura. Veremos cómo se las apañan en esta nube digital Mortadelo y Filemón y si no acaban a gorrazos. Siempre representará una sonrisa y una alegría gracias al criptosello", dijo.

Por su parte, Isabel Sbert, editora literaria de Bruguera, confesó "¡cuánto le habría gustado a Ibáñez! Él quería que sus personajes fueran eternos y son una parte de nuestra cultura que se ha hecho universal. Pese a que nunca tuvo redes sociales ni nuevas tecnología, fue un moderno adelantado a su tiempo. Podría haber inventado este sello porque nunca perdió la curiosidad y hasta el último día quiso saber qué pasaba en el mundo".

Asimismo Pedro Saura, presidente de Correos, subrayó que “al final la filatelia lo que quiere es mantener la cultura, el patrimonio del conjunto del Estado hacia el mundo. Por eso, a través de Correos hemos querido reconocer la historia de Francisco Ibáñez como uno de nuestros dibujantes más fértiles y profundos. Para mi, alguien que ha crecido con sus historias, es un shock un día como hoy”. También apuntó que Correos “es un último recurso físico, pero también queremos la parte digital. No emigramos de lo físico a lo digital. Seguimos con la filatelia tradicional, pero también hacemos la actividad digital. Queremos que sea así en los próximos 300 años”.

Llegados a este punto, como si se tratara de una misión secreta de la TIA, es lógico que los dos mejores agencias de esa institución se preguntaran qué es un criptosello. Pues se trata de un sello emitido por un Operador Postal con una parte física que es franqueable y otra digital. Esta imagen digital esta almacenada en una red blockchain para garantizar su autenticidad y propiedad y es lo que conocemos como un NFT. Para cada sello físico se genera un NFT que se conoce como gemelo digital. Este NFT puede almacenarse en la cartera digital (wallet) del cliente que compra el sello. Esta primera colección está dedicada Mortadelo, con 30.000 unidades, con cinco disfraces icónicos, desde "El sulfato atómico" a Mortadelo de la Mancha pasando por el más raro que es el de avestruz.