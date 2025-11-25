Los Mossos registran 14.455 denuncias por violencia machista hasta este octubre

Los Mossos d'Esquadra han registrado un total de 14.455 denuncias en el ámbito de la violencia machista desde el 1 de enero hasta el pasado 31 de octubre de este año, y prevén que 2025 se salde con 17.160, una cifra que supondría un 0,2% menos respecto al año anterior, cuando se instruyeron 17.160.

Así lo refleja el análisis de la policía catalana sobre los principales datos de violencia machista en Cataluña, que también refleja que hasta finales de octubre un total de 13.536 víctimas han sido atendidas por este tipo de violencia, de las cuales el 12.917 son mayores de edad (95,4%) y 619 son menores (4,6%). Por otro lado, los mossos han detenido o investigado a 12.359 hombres, de los cuales 138 son menores de edad (1,1%) y el resto son mayores de edad (98,9%).

En lo que va de año han sido asesinadas ocho mujeres, de las cuales cinco han sido por violencia de género (4 mujeres y un hijo) y tres por violencia machista familiar, una cifra menor a los 19 feminicidios que se registraron en el mismo periodo del año pasado.

Tipos de delitos

En cuanto a la tipología delictiva, la policía catalana ha detectado 5.360 denuncias por maltratos en el ámbito del hogar, que corresponden a un 37% del total, mientras que las amenazas de causar algún daño a ella, o algún miembro de su familia, representa el 20,2% de las denuncias con 2.925 registradas.

Por otro lado, se han instruido 2.458 denuncias por ruptura de condena, que corresponde al incumplimiento de medidas judiciales de protección como las órdenes de alejamiento, mientras que ha habido 1.048 denuncias por violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar.

Más hechos delictivos

En este sentido, los mossos han detectado un aumento en los hechos delictivos respecto al mismo periodo de 2024; se han incrementado los relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos, donde se incluyen conductas vinculadas a la vulneración de la intimidad o la utilización de datos personales, con 195 denuncias respecto a las 161 del año pasado.

Las relacionadas con agresiones sexuales sin violencia han subido de las 187 de 2024 a las 216 de este año, entre las cuales las mujeres más victimizadas se comprenden entre los 36 y 45 años. Por otro lado, la policía ha instruido 2.458 denuncias por quebrantamiento de condena (en 2024 fueron 2.173) y los impagos de pensión han subido de 267 a 296.

Órdenes de protección

El informe también señala que se han solicitado un total de 9.229 órdenes de protección (63,8%) en las 14.455 denuncias registradas, y hasta el 20 de noviembre de este año hay vigentes 132 medidas de control telemático para agresores de violencia machista. Por otro lado, los mossos también prestan protección policial a 153 mujeres en situación de riesgo: 132 en riesgo medio, 11 en alto y 10 en muy alto.