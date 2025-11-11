Muere el conductor de un camión en el accidente de la AP-7 en L'Aldea (Tarragona)

El conductor de uno de los camiones implicados en el accidente de la AP-7 en L'Aldea (Tarragona) de este martes por la mañana ha muerto, mientras que otro ha sido trasladado al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

En total se he han activado 10 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 11 dotaciones de Bombers de la Generalitat y 10 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques(SEM).

En el accidente se han visto implicados 3 camiones, 2 de los cuales han ardido y, después de que los bomberos los hayan sofocado sobre las 8.35 horas, ha entrado la maquinaria pesada a limpiar la calzada, ya que la mediana está dañada y hay mucha chatarra en el asfalto.

Por otro lado, la vía sigue cortada en ambos sentidos y se están realizando desvíos por la salida 308 en L'Ampolla en sentido sur y por la 332 en L'Aldea en sentido norte.

Con esta, son 125 las personas que han perdido la vida en carreteras catalanas este año, según los datos provisionales del SCT.

Accidente fronto-lateral

El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicado en una entrevista en TV3 que el camión que circulaba a sentido sur, por las causas que todavía se están investigando, ha pasado al otro lado de la vía en sentido norte, cruzando la mediana y produciendo un choque fronto-lateral contra el camión que iba en sentido contrario.

Un tercer camión, que venía detrás en sentido norte, al querer esquivarlos ha volcado fuera de la autopista.

Ha afirmado que la N-340 --la vía alternativa-- es la "más perjudicada" y que desde Trànsit están avisando del accidente en los paneles de la carretera desde Valencia y Martorell (Barcelona).