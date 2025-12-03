Ordeig pide a los grupos en el Parlament unidad, complicidad y "una imagen seria" por la PPA

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido este miércoles a los grupos del Parlament unidad y complicidad con el Govern y dar "una imagen seria al conjunto del país, de Europa y del mundo" ante el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

"En los peores momentos, la mejor versión de nuestra Catalunya, de nuestro país, evidentemente de nuestro Govern, de nuestro sector, y yo diría también de nuestras instituciones", ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en el Parlament, a preguntas de Junts y la CUP.

Ha sostenido que se debe dar hacia el exterior una imagen de rigor, seriedad, determinación, responsabilidad y de concienciación de lo que está en juego, y de que se ha dado una "respuesta rápida, coordinada y transparente" ante la situación.

También ha sostenido que Catalunya y el sector porcino ha estado y está preparado ante la PPA, y que desde el Govern harán "lo que haga falta, el tiempo que haga falta, donde haga falta, para defender" los intereses de Catalunya.

"Nuestros intereses que están en juego, no sólo desde un punto de vista sanitario, no desde un punto de vista sólo económico que también, no sólo desde un punto de vista del progreso económico y social de nuestro mundo rural", ha defendido el conseller.

Viaje de Illa

La diputada de Junts Jeannine Abella ha criticado al conseller que menospreciara las advertencias que, según ella, su grupo trasladó al Govern sobre este tema, pero ha asegurado que dejarán de lado los reproches para "poner el país por delante de todo" y dar una imagen de unidad con el Ejecutivo.

Sin embargo, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantenga su viaje institucional a México hasta el viernes: "Se trata de que esté aquí, en Catalunya, liderando la crisis y negociando los más de 100 acuerdos internacionales que necesitamos".

Ha señalado que precisamente México es uno de los 5 países fuera de la UE donde más se exporta en porcino catalán, y ha reclamado al presidente que regrese de su viaje institucional "por dignidad, como mínimo, con el acuerdo de regionalización debajo del brazo".

Por su parte, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha preguntado al conseller si no cree el Govern que la crisis es lo suficientemente grave como para que el presidente regresara antes de México, y ha criticado que no lo consideren necesario mientras piden ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y cuando "en otras crisis recientes, importantes, nunca la han movilizado".

Ordeig ha contestado a todo ello que Catalunya "tiene la gran suerte de tener al mayor experto en crisis sanitarias al frente" del Govern.

"Se llama presidente Illa. El mensaje el día que conocimos los positivos de peste porcina africana del presidente Illa fue: lo que haga falta, el tiempo que haga falta y, por tanto, movilizamos todos los recursos necesarios", ha afirmado.

Regionalización

Junts ha reclamado al Govern planes de control poblacional de jabalíes y que los acuerdos de regionalización se hagan en base al radio de 20 kilómetros desde el punto en que se han encontrado ejemplares contagiados, y no en base a las provincias: "No tiene ningún sentido", ha dicho Abella.

Ordeig ha señalado que este mismo miércoles una delegación de la Comisión Europea visitará Catalunya para analizar el nivel de regionalización que se aplica a las exportaciones en el conjunto de Europa, y ha dicho que por ello la contención del foco en los 6 kilómetros de radio es importante.

"Por eso estamos regionalizando, por eso estamos consiguiendo acuerdos con países y ya tenemos buenas noticias estos días. Cuanto mejor lo hagamos, menos durará la crisis, más podremos reabrir mercados y más podremos seguir siendo unos referentes en el mundo", ha defendido.

Control de población

Desde la CUP, el diputado Cornellà ha opinado que el modelo ganadero en Catalunya ha crecido de forma desproporcionada y se ha convertido en "especialmente débil ante crisis sanitarias", por lo que ha pedido un cambio de rumbo en la política agraria.

Ordeig ha señalado que para el control de las enfermedades es importante el control poblacional del jabalí, y ha destacado el anuncio, por parte de Illa, de un plan de choque en esta línea "para generar un antes y un después" en este tema.

Sin embargo, ha señalado que ya ha habido políticas de control, también en Collserola (Barcelona), foco de la infección: "No todo se ha hecho mal. Collserola había reducido un 70% los incidentes con jabalíes. Collserola es un ejemplo de lo que debe hacerse en el conjunto de Catalunya. Habíamos reducido el 50% la población, un 70% las incidencias", ha asegurado.