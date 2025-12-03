Las personas sordas podrán contactar con el 112 por videoconferencia en lengua de signos catalana

El teléfono de emergencias CAT112 ha estrenado un canal de comunicación para personas sordas con un sistema de videoconferencia en lengua de signos catalana que funcionará las 24 horas del día los siete días de la semana, informa el Govern en un comunicado este miércoles.

Hasta ahora, el servicio estaba disponible algunas horas al día en jornadas laborables, y a partir de ahora se podrá acceder mediante un nuevo canal enlazado desde la web del 112, así como desde las apps de la Federació de persones Sordes de Catalunya (Fesoca) y Svisual, operador estatal de videollamadas para personas sordas.

Las personas con discapacidad auditiva que tengan una emergencia y tengan que llamar al 112 establecerán una videoconferencia con una intérprete de lengua de signos que las atenderá, y paralelamente hará una llamada al 112 para trasladar al servicio de atención de emergencias la información necesiaria del incidente para su gestión.