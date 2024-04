"Se piensan que por ser negro no hablo catalán", la viral denuncia de un chico en redes sociales

Esta semana pasada se viralizó en TikTok un vídeo de un chico de raza negra en el que se quejaba de que la gente blanca se refiriese de primeras a él en español, dando por hecho que no conoce el catalán.

El chico, que se hace llamar "@misgo.cat" en la red social, explicaba, en catalán: "este vídeo va dedicado principalmente a los catalanes", y se pregunta por qué "entre vosotros, los blancos, habláis en catalán, pero cuando os dirigís a mí, que soy negro, lo hacéis en castellano".

El joven, que ha hecho varias defensas públicas del idioma catalán, expresaba que este hecho "es una cosa que me da mucha rabia", ya que es de Mataró y asegura que habla cinco lenguas.

También defendió que, aunque piensa que su catalán "podría ser mejor", su falta de manejo total del idioma se debe a que, realmente, "ninguno lo habla conmigo". Argumentaba que se debe a que la gente "da por hecho que, como soy negro, no hablo catalán", pero que él es de Cataluña y se ha criado allí.

Los comentarios

Una de las opiniones que ha suscitado el vídeo es la que dejó uno de los usuarios el pasado martes: "Pues a mí me parece una acción de total respeto, si no conoces a alguien y aparenta ser extranjero, hablarle con el idioma que le pueda resultar más familiar me parece totalmente inclusivo". Este comentario hace referencia a que, como la mayoría de españoles son blancos, no resulta ilógico presuponer que la persona es extranjera y que, por lo tanto, será más probable que hable español y no catalán, ya que es un idioma minoritario en el país.

Se trata de un prejuicio, pero que no remite al racismo, sino a la pura estadística, y que pretende facilitar la comunicación con la otra persona. Así lo expresaron otros espectadores: "La probabilidad de que hables el catalán mejor que el castellano es tan pequeña... que tendemos a hablar en castellano con gente que creemos de fuera". Siendo así que tiene el mismo sentido hablarle en la lengua que conocen más personas a alguien con rasgos típicamente africanos como a otra persona con rasgos eslavos, asiáticos o nórdicos.

Finalmente, otro usuario en su misma situación le daba un consejo: "Soy catalán y negro, pero desgraciadamente otros muchos catalanes me hablan en castellano solo al verme. Eso sí, si sigo hablando en catalán, al final cambian de idioma. Haz lo mismo".