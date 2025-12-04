Polémica por los 7 millones que Barcelona dedicará a impulsar el catalán y "discriminar el castellano"

El grupo municipal de Vox en Barcelona ha denunciado que el Ayuntamiento liderado por Jaume Collboni destinará una nueva partida de siete millones de euros "para promover el uso del catalán" en la Ciudad Condal. Según el partido, esta medida "busca profundizar en la discriminación hacia los ciudadanos hispanoparlantes y vulnera los derechos de aquellos barceloneses que emplean el castellano en su vida cotidiana". VOX considera que esta decisión "demuestra la dependencia del gobierno municipal respecto" a los partidos independentistas.

El presidente del Grupo Municipal de VOX en Barcelona, Gonzalo de Oro, ha recordado que la ciudad es un ejemplo de convivencia entre catalán y castellano, y ha calificado de "absurdo" destinar una cantidad tan elevada de dinero público a "intentar imponer una Barcelona monolingüe". Además, de Oro ha asegurado que este tipo de políticas "solo sirven para dividir a los barceloneses, fomentar el enfrentamiento lingüístico y dar la espalda a la mayoría social".

Vox también ha criticado que los siete millones de euros destinados a la promoción del catalán, "en detrimento del castellano", representan un gasto innecesario y un ataque a la libertad de los ciudadanos para expresarse en la lengua que elijan. "Una vez más, se demuestra que el PSC actúa como un partido separatista más. Barcelona necesita un gobierno que represente a todos sus ciudadanos y no imponga una lengua sobre otra", ha añadido De Oro.

Beca de escritores

Esta polémica llega días después de otra a la que tuvo que enfrentarse Collboni. Entonces, el independentismo radical pidió prohibir la beca a escritores hispanoamericanos de Barcelona. En un comunicado, mostraron su preocupación ante la iniciativa del consistorio y consideraron que convocar una beca que excluya a los autores en catalán "agrava la situación actual de precariedad profesional" de los escritores.