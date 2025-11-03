Fútbol
Polémica por el partido entre Cataluña y Palestina: todavía no está garantizado el estadio
"Hace semanas que las entradas deberían haber salido" denuncian las asociaciones
Las entidades de 'ACTxPALESTINE' alertaron este domingo de la posibilidad de que el partido entre la Selección de Cataluña y la Selección de Palestina previsto para el 18 de noviembre puede no terminar jugándose en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona aunque no renuncian a ello.
"Hace semanas que las entradas deberían haber salido y que se debería estar contando en todo el país la dimensión histórica de este partido, que llega después de dos años de genocidio a Palestina", informa la organización en un comunicado.
Según 'ACTxPALESTINE', existe la voluntad por parte de las administraciones de trasladar el partido a un estadio más pequeño y fuera de Barcelona: "Aplazar la comunicación, los actos previos y la venta de entradas hasta tan pocos días antes del partido, sólo puede responder a la voluntad de hacer fracasar la jornada".
Por eso, han asegurado que no quieren renunciar al Estadi Olímpic y han abierto un proceso de reserva anticipada de entradas para "demostrar que Catalunya quiere llenarlo".
Tres días antes, Palestina jugará en Bilbao contra Euskadi en San Mamés, y 'ACTxPALESTINE' ha afirmado que la federación, las instituciones y los clubs "se han situado junto a la ciudadanía para hacer posible el mismo partido".
