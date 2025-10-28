Polémica en el pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet mientras se debatía sobre seguridad: Vox se marcha y el PP les acusa de "montar follón"

El Ayuntamiento de L'Hospitalet celebraba esta mañana un pleno extraordinario para debatir sobre la seguridad en el municipio. Durante el pleno, los tres concejales que tiene Vox en el consistorio barcelonés se han marchado.

Según el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha justificado la decisión asegurando que el pleno "era un teatro". "Tenemos a ERC, al PSC y al PP diciendo que están preocupados cuando son los auténticos causantes de este problema de inseguridad y de inmigración descontrolada", ha asegurado.

En este sentido, ha remarcado que la propuestas de Vox es deportar a personas inmigrantes que delincan y a "aquellos extranjeros que no se integran, que degradan nuestros barrios".

Por su lado, el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado al grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de "montar follón y espectáculo para salir en las redes". "Nosotros estamos aquí haciendo de altavoz de los vecinos, que están hartos de vivir una inseguridad descontrolada", ha dicho Fernández este martes en declaraciones a periodistas junto a la portavoz municipal del PP, Sonia Esplugas, tras finalizar el pleno.

El portavoz parlamentario ha afirmado que Cataluña "se está convirtiendo en un polvorín de inseguridad" y ve alarmante la situación en los barrios catalanes.

L'Hospitalet de Llobregat: el polvorín de inseguridad

A principios de octubre, más de 3.000 vecinos de Hospitalet de Llobregat partieron de la plaza de la Bòbila hasta el Ayuntamiento de la localidad exigiendo al alcalde del PSC, David Quirós, medidas contundentes contra la inseguridad, hartos de años de hurtos, robos con violencia, agresiones, okupaciones, multirreincidentes y narco pisos.

Y es que según el último barómetro municipal, el 38,3% de los vecinos de Hospitalet considera que la inseguridad es el principal problema de la ciudad. Desde 2012 que el porcentaje no era tan alto. Además, el 60% de los ciudadanos creen que la imagen de la ciudad ha empeorado en los últimos años. Esos resultados se ven reflejados en los datos: según el Ministerio del Interior, la criminalidad ha subido en un año un 9,7%. Mientras en el segundo trimestre de 2024 hubo 9.818 incidentes delictivos, en 2025 el número ha ascendido a 10.771. Particularmente, la ola de criminalidad que vive la ciudad azota a los barrios de Pubilla Casas, la Florida, Can Serra, la Torrassa y Santa Eulàlia.