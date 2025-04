Puigdemont acusa a España de robar las inversiones para Cataluña

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, se ha enfadado mucho. Por ello, ha usado sus redes sociales para acusar al Estado de incumplir cada año sus propios Presupuestos. También señaló que no invierte lo previsto sobre Cataluña: "¿Aún no entienden por qué razón no les votamos los Presupuestos?".

Así lo dijo en un mensaje de X recogido por Ep este sábado, tras la información avanzada por Catalunya Ràdio y TV3 según la cual se gastó un 20% de todo el dinero que el Estado tenía presupuestado para invertir en Cataluña los primeros seis meses de 2024: 456 millones de euros.

"Cada año incumplen sus propios presupuestos. Lo hacen con Cataluña, donde nos roban las inversiones, y lo hacen con Madrid, pero en este caso para gastarse más dinero de los aprobados inicialmente", apuntó.