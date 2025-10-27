Acceso

Cataluña

Política

Puigdemont consuma la ruptura con el PSOE: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña"

La formación independentista, sin entrar en detalle, someterá la decisión a la votación de la militancia

Puigdemont: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña"
Puigdemont: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña"Europa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña".

Lo ha dicho en una comparecencia desde Perpignan (Francia) después de reunir este lunes por la mañana la ejecutiva del partido, que ha decidido por unanimidad romper con el PSOE y someter la decisión a votación de la militancia este miércoles y jueves.

"Hemos constatado que no hay confianza suficiente y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Quizá hay confianza personal, pero no a nivel político", y ha recordado textualmente que el proyecto de Junts no tiene por vocación la estabilidad española.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas