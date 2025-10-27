Gerona promociona un cartel que equipara rechazar el catalán con estar contra la libertad: "Caña a España"

El Ayuntamiento de Gerona, a través de su cuenta de las redes sociales de la delegación de cultura, ha publicitado el cartel de las fiestas de la ciudad que señala a las personas que no "les gusta el catalán". Junto con el programa patrocinado para celebrar las fiestas de 'San Narcis' y con un recuerdo para terminar con las agresiones sexuales en las celebraciones populares, el cartel acusa a las personas que no están de acuerdo con la imposición del catalán. "Hay gente que no le gusta que se hable, se escriba o se piense en catalán. Es la misma gente que no le gusta que se hable, se escriba o se piense", asegura la composición publicitada.

Auspiciados por el lema "Caña contra España", el Ayuntamiento de la localidad dirigido por el representante de la CUP, Lluc Salellas, no ha mostrado comentarios. Es más, en sus redes sociales, el regidor ha preferido recordar las novedades sobre los puntos violetas para conseguir "unas fiestas libres de violencia machista y defensoras de la diversidad de género".

Con unas declaraciones recogidas por ABC, el presidente de Impulso Ciudadano, los impulsores de un requerimiento para el final del patrocinio, ha denunciado que la decisión es una muestra clara de "odio, menosprecio y hostilidad" contra los ciudadanos España con los que los ciudadanos de la localidad comparten vínculos. "Tiene una posición hispanófoba que debería revisarse", ha sentenciado José Domingo. En la misma línea la organización ha sentenciado que las acciones no quedarán impunes y que desde Impulso Ciudadano "se presentará un requerimiento ante el consistorio de la ciudad para que cese su patrocinio".

Una tónica repetida por el Ayuntamiento de Gerona

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Gerona utiliza herramientas para promover los ataques contra las instituciones españolas. El pasado mes de septiembre el regidor de la localidad, Lluc Salellas, acató de una pintoresca y particular manera la orden del judicial que obligaba al Ayuntamiento a recuperar la fotografía de Su Majestad en el Salón de Plenos. El regidor de la CUP dibujó el rostro del Rey Felipe VI con fotografías de la actuación policial en Gerona del 1 de octubre de 2017 para "reivindicar el rechazo a la monarquía española".

En sus redes sociales, el regidor de la localidad, en catalán, acusó a la extrema derecha y a los tribunales españoles de "imponer" la figura del Rey Felipe VI y que el mural sirve para reivindicar la ideología republicana e independentista del ayuntamiento de Gerona. Coincidiendo con la manifestación convocada contra la monarquía y España, los activistas independentistas colocaron en una de las fachadas de la Plaza de Vi, una imagen del monarca al revés.