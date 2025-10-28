Los puntos incumplidos del pacto Junts y PSOE que han llevado a la ruptura

La cúpula de Junts, liderada por Carles Puigdemont, decidió ayer romper con el PSOE tras una reunión celebrada en Perpiñán (Francia). Según fuentes de la formación, la decisión se tomó por unanimidad y supone poner fin al acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez revalidar la presidencia del Gobierno hace casi un año.

La reunión, celebrada a puerta cerrada en la ciudad francesa donde reside el expresident, fue descrita por varios asistentes como "tensa pero clara" y duró varias horas. El debate giró en torno a tres posibles salidas: una ruptura dura, que implicara retirar todo apoyo al Ejecutivo; una ruptura blanda, consistente en bloquear los Presupuestos Generales del Estado y otras iniciativas clave sin romper formalmente los canales de diálogo; o la continuidad del pacto con nuevas exigencias.

Tras la decisión de romper el acuerdo, la propuesta será votada por la militancia. Pero, ¿Cómo y por qué se ha llegado a esta situación? ¿Qué no se ha cumplido del acuerdo entre Junts y el PSOE?

En 2023 se formalizó un pacto en Bruselas para la investidura de Sánchez con algunos puntos clave que, según Junts, no se han cumplido.

Ley de amnistía : en la tercera página del acuerdo figuraba el punto "Aprobación de la ley de amnistía, para recuperar la normalidad política, institucional y social". La norma fue aprobada en 2024, pero el Tribunal Supremo la mantiene bloqueada, por lo que no se puede aplicar.

: en la tercera página del acuerdo figuraba el punto "Aprobación de la ley de amnistía, para recuperar la normalidad política, institucional y social". La norma fue aprobada en 2024, pero el Tribunal Supremo la mantiene bloqueada, por lo que no se puede aplicar. Estabilidad: el acuerdo entre ambas formaciones, y por lo tanto la estabilidad de la legislatura española, dependería de "los avances y el cumplimiento de los acuerdos". Sin embargo, pocos pactos entre Junts y el PSOE, como las competencias en inmigración o los balances fiscales, han sido finalmente llevados a cabo.

el acuerdo entre ambas formaciones, y por lo tanto la estabilidad de la legislatura española, dependería de "los avances y el cumplimiento de los acuerdos". Sin embargo, pocos pactos entre Junts y el PSOE, como las competencias en inmigración o los balances fiscales, han sido finalmente llevados a cabo. Europa: el pacto también recogía una "ampliación de la participación" de Cataluña en Europa. Sin embargo, no se ha producido, según Junts.

el pacto también recogía una "ampliación de la participación" de Cataluña en Europa. Sin embargo, no se ha producido, según Junts. Catalán: al igual que en el punto anterior, no se ha formalizado la presencia del catalán en Europa, aunque un grupo de trabajo en Alemania ha conseguido abrir una vía para llevar a cabo este proceso.

Tras el no cumplimiento, según denunció ayer Puigdemont, de varios puntos del acuerdo de investidura, los militantes de Junts tendrán que revalidar próximamente la decisión de la ejecutiva del partido independentista de romper con Sánchez.

Para Puigdemont, el acuerdo de Bruselas no se estaba desarrollando en las condiciones necesarias, no gozaba de confianza política suficiente y tampoco se estaban ejecutando la mayoría de acuerdos, por lo que considera que era "un pacto roto".

"Acuerdos políticos relevantes a los que llegamos siguen pendientes de ejecución, en tiempo y forma", lamentó Puigdemont, que puso como ejemplo la petición de que se publiquen las balanzas fiscales, las cifras de ejecución presupuestaria y las cifras de lo que gana el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el de Barajas y la inversión por parte del Estado.