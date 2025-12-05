Sociedad
¿Qué municipios de Cataluña se sitúan en zona de alto y bajo riesgo de contagio por peste porcina?
El Govern cambia de nomenclatura y abandona el sistema de radios
El Govern ha hecho oficial este viernes un cambio de nomenclatura para tratar la peste porcina africana (PPA), cuando hace justo una semana que se detectaron los dos primeros casos de la enfermedad, en Collserola del Vallès (Barcelona). Esta propuesta llega de la mano de la restricción que el Ejecutivo catalán ha hecho efectiva hoy en 91 municipios de Cataluña para acceder al medio natural de la autonomía: parques naturales, zonas boscosas, orillas de ríos y rieras, prados y campos de cosecha, así como parques y caminos fuera de los núcleos urbanos de los lugares afectados.
Esta nueva denominación no atiende “en ningún caso a un cambio de la situación epidemiológica”, según el Govern, sino a la voluntad de alinearse con la nomenclatura propuesta por la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura. Hasta ahora, el radio de 6 kilómetros desde el foco de la PPA se denominaba zona infectada, mientras que el área que comprendía de los 6 a los 20 kilómetros se denominaba zona de vigilancia.
A partir de ahora, el radio de 20 kilómetros desde el foco pasa a denominarse zona infectada, y dentro de esta, de los 0 a los 6 kilómetros se distinguirá entre zona infectada de alto riesgo (que abarca 12 municipios) y, de los 6 a los 20 kilómetros, zona infectada de bajo riesgo (79 municipios). La zona infectada de 20 kilómetros, al respecto, incluía antes 64 municipios, y ahora abarca un total de 91, de forma que aquellos que quedaban mínimamente afectados quedan ahora dentro de la zona infectada, alineándose con la decisión de la Comisión Europea.
De esta forma, los municipios que se encuentran en una zona infectada de alto riesgo por PPA son los siguientes: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.
En el caso de los municipios que están en una zona infectada de bajo riesgo, distribuidos por comarcas, son:
- Alt Penedès: Gelida y Sant Llorenç d’Hortons.
- L’Anoia: els Hostalets de Pierola y Masquefa.
- Bages: Castellbell y el Vilar i Mura.
- Baix Llobregat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans y la Palma de Cervelló.
- Barcelonès: Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.
- Maresme: Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana y Vilassar de Dalt.
- Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Rellinars, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls.
- Vallès Oriental: l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, la Roca del Vallès, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes y Vilanova del Vallès.
