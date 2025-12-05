La Unión Europea desaconseja iniciar la caza de jabalíes para evitar la propagación de peste porcina

La normas de la Unión Europea desaconsejan iniciar la caza incontrolada de los animales salvajes concentrados en el perímetro de la peste porcina africana (PPA) antes de que se hayan aplicado las medidas para evitar el desplazamiento de los animales y consecuente propagación del virus.

En la práctica, especifica el texto con las principales directrices para la prevención, el control y la erradicación de la peste porcina africana en la UE publicado en 2023, "ninguna medida debería tomarse hasta que se consolide la disminución de la curva endémica".

Por el momento, el Govern no ha dado todavía la luz verde al sacrificio de los animales dentro del radio de la zona infectada, una autoridad que recae en cada Estado miembro y no es competencia de la Comisión Europea, pero que podría hacerse esperar aún varias semanas.

El Ejecutivo europeo, sin embargo, sí que pone a disposición una serie de recomendaciones con directrices, pero son los expertos del terreno los que deben decidir en base a las particularidades de cada caso.

La propagación del virus entre los animales salvajes, que en la zona de Collserola (Barcelona) asciende ya a 13 jabalíes positivos, causa el fallecimiento de los mismos en un máximo de siete días, lo que generará naturalmente la muerte de un 95% de la población de animales en la zona infectada, según fuentes conocedoras del proceso.

Población silvestre

De cara al futuro, la principal medida debería pasar por reducir la población de estos animales salvajes, que se alzan cómo el principal riesgo de propagación de virus como el PPA, recuerda el texto de la Comisión Europea.

Para ello, desde 2024 todos los Estados miembros deben contar con un Plan Nacional de gestión de poblaciones de jabalíes silvestre, elaborado por cada país y que en España se publicó en mayo de ese año, y que busca precisamente "reducir el riesgo de entrada y difusión del virus de la peste porcina africana".

Radio de acción

El Govern de la Generalitat, junto con la colaboración del cuerpo de Agents Rurals y la Unidad Militar de Emergencias (UME), gestiona un espacio de un radio de 6 kilómetros considerados como zona infectada de alto riesgo, comprendidos dentro de otros 20 kilómetros denominados zona infectada de bajo riesgo.

Desde este martes, un equipo de especialistas comunitarios estuvieron en el terreno hasta el jueves, con el objetivo de elaborar una serie de recomendaciones a las autoridades, como es el momento de la colocación de trampas y verjas.