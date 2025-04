Qué supermercados están abiertos en Barcelona el lunes de Pascua 2025: horarios del 21 de abril

El 21 de abril marca el final de los festivos de Semana Santa en 2025. En Cataluña, donde se celebra el tradicional Lunes de Mona, muchas tiendas y supermercados cerrarán. Pero si necesitas comprar algo de última hora, no todo está perdido: algunas cadenas mantienen parte de sus establecimientos abiertos, especialmente en zonas turísticas o con horarios extendidos.

Aquí te contamos qué supermercados abren y cuáles no en Barcelona este lunes de Pascua 2025.

Supermercados abiertos en Barcelona el lunes 21 de abril de 2025

Carrefour

Los hipermercados Carrefour estarán cerrados en su mayoría, pero muchos Carrefour Express sí abrirán, especialmente los situados en centros urbanos. El horario general será de 8:00 a 2:00 horas, aunque puede variar según la ubicación. Se recomienda usar su buscador online para confirmar el horario específico de tu tienda más cercana.

Lidl

Algunos supermercados Lidl permanecerán abiertos, sobre todo en zonas turísticas de Barcelona. No obstante, sus horarios pueden modificarse según el establecimiento, por lo que se aconseja consultar previamente su web o aplicación.

Consum y Charter

Aunque la mayoría de supermercados Consum estarán cerrados, su franquicia Charter suele abrir durante domingos y festivos. Por tanto, es muy probable que encuentres un Charter abierto cerca de ti este lunes. Consulta su localizador online para más seguridad.

Dia

La cadena Dia mantendrá algunos supermercados abiertos en Cataluña, aunque la decisión de apertura depende de cada establecimiento. El horario también varía, así que lo más recomendable es consultar en su web o llamar directamente a tu tienda habitual.

Supermercados cerrados este Lunes de Pascua en Barcelona

Mercadona

No es ninguna sorpresa: Mercadona permanecerá cerrado en toda Cataluña, siguiendo su política habitual de no abrir durante festivos. El Lunes de Pascua 2025 no será la excepción.

El Corte Inglés

Los grandes almacenes El Corte Inglés también estarán cerrados en Barcelona. Podría haber alguna apertura en otras comunidades donde no es festivo, pero en territorio catalán no abrirán sus puertas este 21 de abril.

Eso sí, asegúrate de consultar los horarios exactos antes de salir, ya que pueden cambiar según la tienda o la zona.