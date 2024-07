Rovira regresa al Parlament: “Estoy aquí para seguir luchando con mucha más convicción”

La secretaria general de ERC y presidenta del partido en funciones, Marta Rovira, ha regresado esta mañana al Parlament de Cataluña tras más de seis años fugada en Ginebra (Suiza), asegurando que ha vuelto "para seguir luchando con mucha más convicción política, con mucha más determinación y con mucha más fortaleza personal”. La dirigente republicana ha sido recibida a en el Palau del Parlament por el presidente del mismo, Josep Rull, con el que ha podido conversar en el despacho de audiencias, aprovechando la visita para reunirse también con el grupo parlamentario de ERC, algunos exdiputados de la formación y consejeros del Govern en funciones que lidera su partido, que han celebrado el regreso de Rovira "a un lugar del que nunca debió marchar".

La secretaria general ha agradecido la acogida y ha prometido "seguir trabajando juntos por los objetivos", aunque no lo hará desde el Parlament al no ser diputada. Rull, por su parte, ha defendido que el regreso de Rovira es "muy importante para conseguir un cierto punto y normalidad, aunque no puede haberla del todo mientras sigan habiendo exiliados", ha matizado. Puig y Puigdemont, los diputados de Junts que siguen fugados, sufren, según Rull, "una amenaza clara de ser detenidos y encarcelados", y ha instado al conjunto del independentismo a "rebelarse cívica y democráticamente".