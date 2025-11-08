Salvador Illa afirma que tiene "un horizonte optimista respecto a los presupuestos"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que tiene "un horizonte optimista respecto a los presupuestos" y que se está trabajando en el modelo de financiación singular. Así lo ha dicho en una entrevista concedida al 2Diari de Tarragona” recogida por Europa Press este sábado, en la que también ha defendido una mayor inversión para Tarragona porque, dice, "era una deuda que tenía Cataluña".

En esta línea ha defendido proyectos llevados a cabo en Tarragona como el tranvía, el Fòrum de la Justícia, el Museu d'Art Modern, la Estación del Camp y el Consorci Tarraco, del que ha dicho que hay que "asegurar la viabilidad" a futuro, y ha destacado que, a su parecer, existe la complicidad institucional necesaria.

Preguntado por el proyecto para instalar el complejo Hard Rock en Salou (Tarragona) ha explicado que ha defendido el proyecto y que no ha cambiado de opinión con la estrategia de "consolidar la riqueza del turismo en el Camp de Tarragona". "Además, este fue un proyecto diseñado en otra época y hemos tenido que actualizar sus condiciones, el caso de la fiscalidad es muy claro y esta demora nos permite adecuarlo y mejorarlo", ha añadido, y ha afirmado que cree que se verá una evolución en el proyecto en los próximos meses, aunque no de forma inmediata.

En referencia al plan del Govern para construir 50.000 viviendas antes del año 2030, ha explicado que se está avanzando "en la buena dirección", y ha defendido que el Govern ha adquirido vivienda y está abierto a todas las medidas posibles para resolver esta problemática, textualmente. "Comprendo que ahora parezca casi imposible pero la primera medida para poder compartir la prosperidad es que las personas, en Cataluña, tengan acceso en condiciones a la vivienda", ha argumentado.

Sobre como hacer frente a los discursos de partidos de extrema derecha ha explicado su punto de vista: "un buen gobierno con buenas políticas. Esta es la única receta válida", ha zanjado. "Yo creo que el secreto contra el populismo es decir la verdad. Explicar claramente cómo están las cosas y hacer que las instituciones funcionen", ha añadido.