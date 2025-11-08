Arrestadas cinco personas por vender a una menor por 5.000 euros y cinco botellas de alcohol

La Guardia Civil ha detenido en Navarra a los padres de una menor de 14 años por venderla a una familia de Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo. En una operación coordinada con los Mossos d'Esquadra, también fueron arrestados en la provincia de Lleida dos hombres y una mujer, presuntos responsables de la compra y el traslado de la adolescente. A todos ellos se les imputa un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Los hechos se remontan al mes de enero en una localidad de la Ribera de Navarra. Según la investigación, los progenitores de la joven, un hombre y una mujer de 35 años, acordaron traspasar la custodia de su hija a otra familia a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y diversos alimentos básicos.

Una vez en Cataluña, la menor, perteneciente a la comunidad romaní, quedó bajo el control de la familia compradora. Los agentes indican que la adolescente, que se encontraba sin escolarizar, fue obligada a mendigar en las calles para aportar ingresos económicos a sus captores.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de los Servicios Sociales, que fue tramitada por el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil en Navarra. La colaboración con los Mossos d'Esquadra permitió localizar y liberar a la víctima el pasado mes de octubre en la localidad leridana de Les Borges Blanques.

Tras su rescate, la joven fue trasladada por los Mossos d'Esquadra a un centro de protección, donde actualmente recibe atención especializada. En Navarra, los padres de la menor han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela. En Lleida, los tres arrestados—dos hombres de 40 y 20 años y una mujer de 42—han sido llevados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad.