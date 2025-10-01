Acceso

Sans (ERC) dejará la primera línea política al acabar la legislatura y volverá al sector privado

Sans ha señalado que "de la política uno debe saber entrar y salir", y ha apostado por dar paso a nuevas personas y nuevas ideas

La portavoz de ERC, Raquel Sans, en una rueda de prensa desde la sede del partido, a 17 de junio de 2024 MARC PUIG I PEREZ - ERC 17/06/2024
La portavoz de ERC, Raquel SansMARC PUIG I PEREZ - ERCEuropa Press
La vicepresidenta primera del Parlament y diputada de ERC, Raquel Sans, ha anunciado que dejará la primera línea política cuando se acabe esta legislatura y volverá a trabajar en el sector privado.

En una entrevista en 'El diari de Tarragona' este miércoles recogida por Europa Press, Sans ha señalado que "de la política uno debe saber entrar y salir", y ha apostado por dar paso a nuevas personas y nuevas ideas.

"Mientras sea vicepresidenta del Parlament me dejaré la piel, pero volveré a lo que he hecho toda mi vida: trabajar en el sector privado", tras lo que también ha descartado presentarse algún día como alcaldable en Tarragona.

