Sans (ERC) dejará la primera línea política al acabar la legislatura y volverá al sector privado

La vicepresidenta primera del Parlament y diputada de ERC, Raquel Sans, ha anunciado que dejará la primera línea política cuando se acabe esta legislatura y volverá a trabajar en el sector privado.

En una entrevista en 'El diari de Tarragona' este miércoles recogida por Europa Press, Sans ha señalado que "de la política uno debe saber entrar y salir", y ha apostado por dar paso a nuevas personas y nuevas ideas.

"Mientras sea vicepresidenta del Parlament me dejaré la piel, pero volveré a lo que he hecho toda mi vida: trabajar en el sector privado", tras lo que también ha descartado presentarse algún día como alcaldable en Tarragona.