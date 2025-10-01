Así será el nuevo hotel en el Aeropuerto de Barcelona: cuatro estrellas y 300 habitaciones

Esta mañana Aena ha anunciado el inicio del proceso de licitación de los primeros hoteles en el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona. De esta manera, la compañía busca operadores que se hagan cargo de estos establecimientos, que contarán con un mínimos de 4 estrellas y 300 habitaciones.

En el caso del Aeropuerto de Barcelona, el hotel estará frente a la Terminal 2, y tendrá unos 20.000 metros cuadrados. Según Aena, la construcción "busca atraer a grandes operadores hoteleros" e inversores internacionales "mediante un modelo de gestión innovador y respetuoso con el entorno", así como dotar al aeropuerto con un hotel al igual que "todos los grandes aeropuertos del mundo".

En paralelo, también se ha iniciado la licitación hotelera en el Aeropuerto de Madrid Barajas. La licitación es simultánea y contempla la adjudicación de un derecho real de superficie para la construcción y explotación de una instalación hotelera aeroportuaria. La duración del derecho de superficie será de 75 años.

El hotel de Barcelona tendrá un diseño flexible, y además de las características mínimas de 4 estrellas y 300 habitaciones, también deberá ofrecer servicios de restauración, salas de conferencias, gimnasio y zonas comerciales.

Este proyecto se enmarca dentro del macroproyecto de las Ciudades Aeroportuarias de Aena, que busca aglutinar actividades vinculadas a los aeropuertos. En este mismo sentido, Aena ha adjudicado recientemente a la sociedad Cilsa una parcela de cerca de 50.000 metros cuadrados para la construcción y explotación de edificaciones logísticas en los terrenos del Aeropuerto del Prat.