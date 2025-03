Semana Santa en Cataluña 2025: estos son los días en los que se celebra y los otros festivos del año

Tras un mes de febrero y más de la mitad de marzo en los que no ha habido absolutamente ningún día festivo marcado en el calendario de los catalanes, cada vez queda menos para llegue esa tan ansiada Semana Santa a España, la cual traerá mucha felicidad en todas las familias, no solo las más religiosas, y, sobre todo, esas jornadas de descanso que tanto se ansían.

Todos los años, las fechas de la Semana Santa van cambiando. Por ejemplo, la del año pasado fue en el periodo entre el 24 y el 31 marzo; y en 2023 fue entre el 2 y el 9 de abril. Desafortunadamente, para este 2025 habrá que esperar todavía más tiempo, aunque lo bueno será que, laboralmente hablando, todos los trabajadores podrán disponer de un macropuente de cuatro días.

¿Qué días no se trabaja en Semana Santa 2025?

La Semana Santa de este 2025 será desde el domingo 13 hasta el también domingo 20 de abril, aunque no todos los días serán festivos. Los trabajadores deberán apuntarse tanto el 18 de abril, Viernes Santo, como el 21, Lunes de Pascua, ya que esos serán los días en los que no habrá que acudir al trabajo, según ha recogido el calendario laboral de Cataluña 2025.

Por su parte, aquellas fechas que sí que están incluidas en esta semana pero que no están declarados como días no laborables por el calendario laboral de Cataluña son los siguientes: el 13 de abril, Domingo de Ramos, el 19 de abril, Sábado Santo y el 20 de abril, Domingo Santo.

¿Cuáles son los días festivos en Cataluña en 2025?

A continuación, se va a presentar un listado con todos los días festivos de Cataluña para este 2025, en el que no se incluirán los ya pasados 1 de enero, Año Nuevo, y el 6 de enero, Día de Reyes:

18 de abril (viernes): Viernes Santo.

21 de abril (lunes): Lunes de Pascua Florida.

1 de mayo (jueves): Fiesta del Trabajo.

9 de junio (lunes): Lunes de Pascua Granada.

24 de junio (martes): Sant Juan.

15 de agosto (viernes): La Asunción.

11 de septiembre (jueves): Diada Nacional de Catalunya.

24 de septiembre (miércoles): Mare de Déu de la Mercè.

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos.

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución.

8 de diciembre (lunes): La Inmaculada.

25 de diciembre (jueves): Navidad.

26 de diciembre (viernes): Sant Esteban.

¿Cuáles son los festivos no recuperables en 2025?

Algunas de las fechas ahora mencionadas están reconocidas como fiestas, o bien autonómicas o bien locales, las cuales son las siguientes:

21 de abril (lunes): Lunes de Pascua Florida.

9 de junio (lunes): Lunes de Pascua Granada.

24 de junio (martes): Sant Juan.

11 de septiembre (jueves): Diada Nacional de Catalunya.

24 de septiembre (miércoles): Mare de Déu de la Mercè.

26 de diciembre (viernes): Sant Esteban.

¿Cuáles son los festivos estatales en España en 2025?

No obstante, también se incluyen aquellos días que están categorizados como fiestas generales. Por tanto, estas últimas no podrán ser reemplazables en ninguno de los casos y deberán ser celebradas en toda España. A continuación, se va a ofrecer un listado de cuáles son las jornadas festivas no reemplazables: