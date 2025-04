Junts, PSC, Aliança y los comunes incurrieron en irregularidades contables durante la campaña electoral

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha propuesto reducir en 54.724 euros las subvenciones electorales a cuatro partidos políticos tras detectar pagos fuera de la cuenta electoral o fuera de plazo en las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024. Se trata de la primera vez que este organismo fiscalizador plantea una medida de este tipo.

Según el informe presentado, el partido más afectado sería Junts per Catalunya, con una reducción de 50.267 euros, de los cuales 40.230 corresponden a pagos realizados fuera del plazo estipulado y 10.036 a pagos efectuados fuera de la cuenta electoral oficial. Además, se proponen recortes menores para los Comuns (2.319 euros), Aliança Catalana (1.476 euros) y el PSC (660 euros), todos ellos por gastos abonados fuera de la cuenta electoral designada.

El informe también revela que Junts declaró cerca de 840.000 euros en gastos electorales pendientes de pago al cierre de la contabilidad, de los cuales más de 402.000 se abonaron fuera del plazo legal de 90 días posterior a los comicios. La Sindicatura justifica la propuesta de reducción amparándose en el artículo 134.2 de la ley electoral y en los criterios establecidos en una instrucción aprobada en abril de 2023.

A pesar de estas irregularidades, el organismo destaca que todas las formaciones cumplieron con los límites máximos de gasto electoral y de publicidad. En total, los partidos declararon 11,2 millones de euros en gastos de campaña, de los cuales 7,2 millones correspondieron a gastos ordinarios y 4 millones al envío de papeletas y sobres electorales.

Los partidos que más recursos destinaron a la campaña fueron el PSC y Junts, con 2,9 millones de euros cada uno. Les siguieron PP, ERC y Vox, con alrededor de 1,4 millones cada uno, mientras que Comuns destinó 640.000 euros, la CUP medio millón y Aliança Catalana cerca de 40.000 euros.

En su informe, la Sindicatura también recomienda revisar la eficiencia del sistema de envío de papeletas y sobres electorales, así como de la propaganda electoral, con el objetivo de reducir el impacto económico y ambiental de estos procedimientos mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

Desde Vox señalan que "es inaceptable que se utilicen recursos públicos para financiar prácticas que no cumplen con la normativa electoral. Pero de la izquierda y el separatismo no sorprende nada". Del mismo modo, trasladan que los catalanes no tienen por qué "costear con sus impuestos los despilfarros y las malas prácticas de los partidos políticos".