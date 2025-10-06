La ultraizquierda catalana celebra el asesinato de tres judíos en Manchester

El dirigente de la CUP y tertuliano en varios medios catalanes, Antonio Baños, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras un nuevo episodio de antisemitismo. Al comentar la noticia del atentado terrorista cometido este jueves en Manchester, donde murieron dos judíos, Baños escribió un escueto y despectivo mensaje: “Niquelao”.

l ataque tuvo lugar en las inmediaciones de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester. Según la policía británica, un individuo arrolló a varios viandantes con su vehículo y posteriormente los atacó con un cuchillo, antes de ser abatido por los agentes. El atentado coincidió con la festividad de Yom Kippur, uno de los días más importantes del calendario judío.

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia también ha denunciado el tuit antisemita del periodista anticapitalista.

Antonio Baños, como casi toda la extrema izquierda, lleva años mostrando un furibundo antisemitisme, e incluso se mostro partidario de hacer una “lista de sionistas”.