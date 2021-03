Cómo encontrar el equipo de fútbol perfecto con el móvil

No todos los juegos de azar son igual de aleatorios. Pongamos el ejemplo de la lotería, un juego con una estructura realmente simple: compramos un número entre un rango determinado, y si sale elegido nos llevamos el premio. Los matemáticos defienden que no hay números bonitos o feos, y todos tienen la misma probabilidad dentro del bombo. De este modo, la única estrategia posible consiste en comprar más números diferentes, algo que hacen las grandes administraciones de lotería para asegurar el gordo en sus oficinas.

Pero hay otros juegos donde el azar es más difuso, y es posible predecir algunos resultados. Un buen ejemplo es la quiniela. Este juego se basa en adivinar todos los resultados de los partidos de fútbol de la semana. En este caso no dependemos de un número elegido al azar, sino que podemos elegir conscientemente uno u otro resultado analizando los enfrentamientos, sus jugadores y las circunstancias del partido.

Este tipo de juegos ha aumentado considerablemente en la actualidad, a través de las casas de apuestas. En ellas es posible apostar dinero a resultados específicos, como el número de goles de un equipo o el tiempo en el que se producirá la primera falta. Al tener que acertar solo un evento y no todos los partidos de la semana, puede parecer que es más fácil ganar dinero en una casa de apuestas que en la quiniela, pero ellos tienen su propia trampa.

Cuando se apuesta un euro, el dinero que se gane dependerá de lo que hagan el resto de apostadores. Si un resultado entre dos partidos es evidente, el premio que ganaremos será muy pequeño en comparación a si vamos a contracorriente. Solo es posible ganar dinero si hacemos apuestas arriesgadas, y son precisamente estas las que tienen más posibilidades de fallar y perder todo.

Pero no hay que confundirse, apostar en eventos deportivos sigue teniendo un factor de azar. Las propias ligas y campeonatos se encargan de aumentar esta imprevisibilidad. No sería divertido que siempre supiéramos quién va a ganar un partido, así que en muchos deportes existen divisiones, en la que se agrupan los equipos por su rendimiento. Dos equipos de primera división pueden tener un resultado más difícil de predecir que un partido entre un equipo de primera y tercera división. Incluso así, todo el mundo ha oído hablar de partidos donde el jugador estrella se ha lesionado o ha habido un giro inesperado en los marcadores. Esa pequeña muestra de azar sigue presente y es lo que le da al deporte su emoción.

Jugadas de fantasía

Pero, ¿y si simplificamos las apuestas deportivas aún más? En vez de depender de los equipos de fútbol que existen en la actualidad, podemos jugar a crear nuestro equipo de fútbol ideal, con jugadores elegidos por nosotros, y tratar de asignar puntos según su rendimiento individual. En esto se basa el fútbol de fantasía, un juego en el que se empiezan a fijar los managers para tomar decisiones.

Existen plataformas de deportes de fantasía para varios deportes, pero la mayoría están centradas en el fútbol. En ellas, cada participante actúa con el rol de un manager deportivo, capaz de poder fichar a los jugadores que él quiera para formar su equipo ideal a lo largo de la temporada.

No tendría sentido que todos los participantes tuvieran a los mismos jugadores, asi que normalmente estas plataformas agrupan a los participantes en pequeños campeonatos, donde deben reunir dinero ficticio para poder comprar o vender a sus jugadores, negociando con los demás. Cada semana, los participantes obtienen puntos según el desempeño de los jugadores en sus equipos reales.

Bajo estas condiciones, parece lógico pensar que pueden existir estrategias ganadoras. Un participante puede seleccionar jugadores con más libertad, y no tiene que limitarse al equipo real, como sucede en las apuestas y quinielas. Un estudio reciente de la Universidad de Limerick en Irlanda, ha estudiado por primera vez el comportamiento de los participantes en estas plataformas para comprobar si sus decisiones pueden ser usadas en el fútbol real.

El fútbol es un deporte de equipo, y cada jugada debe ser realizada por coordinación de varios jugadores. Aunque se cuenten los jugadores por separado, siguen necesitándose los unos a los otros.

El auténtico equipo soñado

Para el estudio, los investigadores analizaron la base de datos del Fantasy Premier League, una plataforma de fútbol de fantasía americana. En ella podían comprobar todas las decisiones que habían tomado los participantes a la hora de fichar jugadores y hacer cambios, junto a su puntuación.

Inicialmente, pensaban buscar decisiones que fueron clave a la hora de ganar puntos, y de las que se pudieran aprovechar los managers de fútbol reales. Pero en vez de encontrar muchas estrategias ganadoras diferentes, se sorprendieron al ver que eran muy pocas. La mayoría de participantes con alta puntuación habían seguido la misma estrategia para llegar a serlo.

Esta estrategia ganadora es, en cierto sentido, obvia. Apostar por jugadores estrella o nuevos jugadores que están logrando una buena puntuación en los partidos previos es la clave del éxito. Hay que tener en cuenta que en estas plataformas es posible fichar y vender jugadores durante todo la temporada, por lo que los jugadores pueden ir ajustando su equipo según los resultados que vean, estando atentos a cada partido real.

Lamentablemente, esta estrategia no puede ser usada por los managers, que solo pueden comprar y vender fichajes al final de la temporada. Pero si pueden aprovecharlo de otra manera. Una vez acabada la liga, los investigadores comprobaron que la mayoría de participantes ganadores tenían equipos muy parecidos entre sí. Esa capacidad de ir adaptándose durante la temporada actuaba como una encuesta colectiva, que permitía indicar el auténtico equipo soñado por todos. Este equipo si puede ser leído por los managers, sabiendo que fichar a estos jugadores puede significar la victoria, o al menos un buen comienzo, durante el siguiente campeonato.

Si existe un equipo de fútbol ganador, ¿por qué no se dedican todos los participantes a cogerlo para ganar? Por el sistema de fichajes. En estas plataformas los jugadores no se repiten, y cuando un participante compra a un jugador es el único que puede usarlo. Da igual conocer el equipo ideal si no puedes pagarlo ni comprarlo de otros participantes. De este modo, los ganadores no son solo los que eligen el mejor equipo, sino aquellos que gestionan mejor su dinero (ficticio) para llegar a él.

Con todo, el fútbol de fantasía sigue siendo azaroso. Un jugador puede tener un mal partido o lesionarse, dando al traste con la estrategia previa. Para los participantes, estas plataformas pueden ser un entretenimiento. Para los managers, una encuesta de opinión sobre cómo ganar la liga.

QUE NO TE LA CUELEN:

Apostar ante eventos aleatorios puede generar adicción. Sin una secuencia clara de eventos a la hora de apostar, podemos llegar a apostar grandes cantidades de dinero y perderlo de golpe, siendo peligroso para aquellos que lo practican. Por ese motivo, las apuestas deben ser reguladas, prohibidas para menores, y evitar que pasen de cierto valor de pérdida.

Incluso si se lograra formar un equipo ideal a través del fútbol de fantasía, este no tiene por qué ser un equipo ganador en el mundo real. Cada jugador interacciona con los otros jugadores del equipo para realizar las jugadas exitosas. Puede que un jugador ganador se vuelva peor alrededor de jugadores con los que no está coordinado. De ahí la relevancia de los entrenamientos en equipo y la química entre jugadores.

REFERENCIAS: