¿Por qué se nos ocurren las mejores ideas en la ducha?

Todos en algún momento nos hemos encontrado divagando sobre un problema al que no le encontramos solución y, en cierto instante entre el champú y el gel, damos con la respuesta que tanto ansiábamos obtener. Por alguna razón, cuando nos alejamos de un problema, y especialmente cuando realizamos acciones placenteras como ducharnos, podemos encontrar una solución creativa. A este efecto los investigadores de la Universidad de Virginia lo llaman “el efecto ducha”.

Según los investigadores, las tareas placenteras como ducharse, caminar conducir pueden producir un incremento de la creatividad. El estudio, publicado en la revista “Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts”, revela que el equilibrio entre el enfoque y la mente errante parece producir los mejores resultados en materia de creatividad. Actos como ducharse, caminar o conducir implican recibir cierta estimulación del entorno en el que nos encontramos, lo que, según los investigadores, puede ayudar a impulsar la creatividad. “Restringir tus pensamientos a través de una pequeña estimulación parece promover una mayor creatividad en comparación con situaciones donde tu mente divaga y no pasa nada a tu alrededor”, dice el autor del estudio, Zachary C. Irving, profesor asistente en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Virginia.

Estimulación frente a creatividad

La investigación destaca la importancia de tener un período de “incubación” de las ideas para poder concentrarnos después FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque lo cierto es que las personas en el estudio no se estaban duchando durante el ejercicio, los investigadores intentaron imitar el nivel de participación de una ducha a través de videos que requerían un cierto nivel de participación. Los participantes vieron un video que se consideró aburrido (dos hombres doblando la ropa) o un video de la famosa escena de la famosa película “Cuando Harry encontró a Sally”, que se consideró levemente estimulante. Después de eso, los participantes tenían 45 segundos antes de que los investigadores les pidieran que enumeraran los usos creativos de un ladrillo o un clip. Luego, los investigadores contaron tanto la cantidad de ideas generadas como la originalidad de esas ideas y descubrieron que los participantes que vieron el video levemente estimulante propusieron soluciones más creativas.

Esta investigación destaca la importancia de tener un período de “incubación” de las ideas o alejarse de un problema para resolverlo, ya que el tiempo que pasamos alejados de una tarea es lo que nos ayuda a concentrarnos después. Sin embargo, algunas personas son tan “cabezotas” que no se levantan de sus escritorios hasta que tienen una buena idea, lo cual es contraproducente porque nunca dejan que sus cerebros retrocedan y descansen.

Por otro lado, Alice Flaherty, neuróloga del Hospital General de Massachusetts y profesora asociada de Neurología y Psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, que no participó en el estudio, sostiene que los investigadores deben controlar la excitación física: “Dicen que caminar o ducharse, es atractivo para el cerebro, pero podría ser algo simplemente excitante físicamente”, explica. Si bien los investigadores estaban tratando de encontrar una razón para explicar el llamado “efecto ducha”, éste podría no producirse por las razones que afirman. Independientemente de la razón que sea, tanto Irving como Flaherty están de acuerdo en que cuando estamos bloqueados y parece que no podemos encontrar una solución creativa, hacer algo completamente diferente puede hacer que demos con ella. “No pensar en las cosas que creemos que son relevantes y salir de nuestras suposiciones sobre el mundo puede ser realmente útil para la resolución creativa de problemas”, finaliza Irving.