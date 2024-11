De acuerdo con la ciencia, este color no existe

Nuestra capacidad para percibir el color es casi un milagro técnico, al menos en términos biológicos. Pero hay un color que podemos ver que no es exactamente igual al resto. Este color, el púrpura, se conoce como un color no espectral. A diferencia del resto de colores, no corresponde a un solo tipo de radiación electromagnética y siempre debe surgir de una mezcla de otros dos.

Nuestra percepción del color se reduce a la física. La luz es un tipo de radiación que nuestros ojos pueden percibir y abarca un cierto rango del espectro electromagnético. En términos básicos, los colores individuales son como bloques de construcción o Legos en la luz blanca: son subdivisiones del espectro visible. Para que percibamos un objeto como de un cierto color, nuestros ojos absorben algunas de las subdivisiones de la luz que incide sobre este (o todas, en el caso del negro). Las partes que refleja (no absorbe) son las que le dan su color. Esto es en términos biológicos.

Cada color, en el aspecto de la óptica (física) corresponde a fotones que vibran con una intensidad particular, que produce su longitud de onda. Los humanos normalmente podemos ver luz que va de 350 a 750 nanómetros (nm). Por debajo de eso tenemos la radiación ultravioleta (UV), que no podemos ver, pero es lo suficientemente fuerte como para causar quemaduras por radiación y, por encima del espectro visible, tenemos infrarrojos (IR), un tipo de radiación electromagnética que transporta calor, y que se utilizan en cámaras sofisticadas, el mando a distancia o para enviar información a distancias cortas.

Pero el púrpura es distinto. En primer lugar, no es lo mismo que el violeta, aunque tendemos a tratarlos como términos intercambiables, ya que parecen muy similares, pero si los miramos en detalle, el púrpura es más "rojizo", mientras que el violeta es más "azulado" (como se puede ver en la imagen), pero eso todavía no es mucho para seguir.

A diferencia del rojo, el azul o el verde, no hay una longitud de onda que, por sí sola, te haga percibir el color púrpura. Esto es lo que significa ser un color “no espectral” y por qué el púrpura es tan especial entre todos los colores que podemos percibir.

El naranja, por ejemplo, es una combinación de amarillo y rojo, algo que se puede ver en su longitud de onda que es aproximadamente el promedio de las de sus colores constituyentes. Esto funciona con casi todas las combinaciones de colores, como azul-amarillo (para el verde).

Longitud de onda del espectro electromagnético Cientec Cientec

Ahora, la verdadera ventaja del púrpura, que sabemos que podemos obtener al mezclar rojo con azul, es que al promediar las longitudes de onda de sus dos colores originales, obtendrías algo en el área de transición verde-amarillo. Que es decididamente un color que no es púrpura.

Entonces, ¿por qué somos capaces de percibir el púrpura? En pocas palabras es culpa de nuestro cerebro. Aunque el púrpura no es un color espectral en la composición de la luz, es un color que puede existir de forma natural y en el espectro visible, por lo que nuestros cerebros desarrollaron la capacidad de percibirlo. Este es el porqué.

Ahora pasemos al cómo. Todo comienza con las células de nuestros ojos llamadas conos. Los humanos tenemos tres tipos de células cónicas que recubren nuestras retinas. Si bien la realidad es un poco más complicada, cada una corresponde a un color determinado: rojo, verde o azul.

Aunque solo venimos equipados con receptores para estos tres colores, nuestro cerebro utiliza estos datos en bruto para mezclar tonos y producir la percepción de otros colores, como el amarillo o el blanco, etc.

Nuestro cerebro ejecuta constantemente un “algoritmo” que estima de qué color son las cosas que estamos viendo. Si se recibe un solo tipo de señal, percibimos el color que le corresponde. Sin embargo, si recibimos una mezcla de señales, percibimos un color o tono diferente en función de la relación entre las señales. Si se reciben señales verdes y rojas, pero hay más rojo que verde, nuestro cerebro nos dirá es amarillo. Si la señal del verde es más fuerte que la del rojo, veremos tonos de verde. El mismo mecanismo se produce para las 9 combinaciones posibles de estos colores.

Así, la sensación del púrpura la crea nuestro cerebro, pero la razón por la que necesita crearse en primer lugar se debe a esta peculiaridad del funcionamiento de las células cónicas de nuestros ojos que buscan una explicación para la combinación que vemos.

Pero el púrpura no es único. El blanco y el negro son ejemplos principales. Dado que no hay una única longitud de onda para el blanco (es una combinación de todas las longitudes de onda) o el negro (no hay longitudes de onda), son por definición colores no espectrales. Lo mismo ocurre con el gris. Estos suelen conocerse como no colores, colores de la escala de grises o tonos acromáticos.