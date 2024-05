Adiós al "mito" de los cinco sentidos: esta científica afirma que los seres humanos tenemos doce y son estos

Los libros de Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales o Biología siempre han explicado que los seres humanos tenemos cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Las personas, así, siempre hemos creído que nuestras capacidades se dividían en esos ámbitos. Pero nada más lejos de la realidad, y con el avance de la ciencia, podemos deducir que en verdad tenemos muchos más sentidos. Concretamente doce, según explica una científica.

Tal y como nos han venido explicando desde que éramos pequeños, los seres humanos tenemos cinco sentidos. Cada sentido está formado por un grupo de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores.

Así, contamos con los correspondientes órganos que nos los proporcionan: de tal manera, está la piel, la cual permite el tacto; los ojos, que nos proporcionan la vista; la lengua, con la que se distinguen varios sabores con el sentido del gusto; la nariz, con la que captamos los distintos olores y disponemos del olfato, y los oídos, mediante los cuales podemos captar los sonidos.

No obstante, distintas investigaciones que han ido apareciendo a lo largo de los años pudieron concluir que los seres humanos podíamos tener hasta siete sentidos, en lugar de cinco, ya que para el cerebro habría otros dos que son más importantes. Uno de ellos sería el sentido propioceptivo, la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo. Y el otro, el vestibular, que se encarga de mantener el equilibrio y la postura.

Estos son los doce sentidos que tenemos los seres humanos y por qué no son cinco como pensamos

En sí, el debate de cuántos sentidos tenemos los seres humanos se ha extendido hasta nuestros días. Jackie Higgins, científica británica, ha explicado a BBC que en verdad, lo de los cinco sentidos es un "mito" y que podrían ser hasta doce o incluso más.

Higgins, licenciada en Zoología de la Universidad de Oxford en Reino Unido, lo explica en su libro Sentient — What Animals Reveal About Our Senses ("Consciente: lo que los animales revelan sobre nuestros sentidos"). Fue publicado en 2021, y en él, establece varios tipos de sentidos que tendríamos los seres humanos. Además, de vista, oído, olfato, gusto y tacto, estaría el color, el placer, dolor, el deseo, el equilibrio, el tiempo, la dirección y la propiocepción.

Mientras que los "cinco clásicos" hablan de poder ver, escuchar, tocar, oler o saborear, el resto son "capacidades que todos utilizamos a diario". "Quería transmitir la idea de que vivimos en un mundo rodeado de diferentes señales y estímulos. Pero solo podemos percibir aquellos que nuestros órganos sensoriales son capaces de captar y llevar a nuestro cerebro", explica en una entrevista a BBC.