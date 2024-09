Así se ve un meteorito explotar sobre la Tierra desde la Estación Espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional es una instalación privilegiada para realizar numerosos experimentos científicos, pero también un faro extraordinario desde el que observar nuestro planeta. Eso es precisamente lo que ocurrió recientemente con un astronauta que captó una explosión verde brillante sobre la Tierra cuando un meteorito explotó en el cielo nocturno.

El astronauta de la NASA Matthew Dominick, comandante de la misión SpaceX Crew-8, compartió una nueva secuencia de fotos tomadas desde la Estación Espacial Internacional cuando pasó sobre El Cairo, Egipto, mientras intentaba fotografiar el núcleo de la Vía Láctea.

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere - a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.



