Así ha sido el vuelo más importante del cohete que pretende llevarnos a Marte

La madrugada del 28 de mayo estuvo marcada por el suspense. A 40 segundos del despegue, la cuenta atrás se detuvo. Un silencio tenso invadió Starbase (Texas) hasta que, minutos después, el cohete más grande de la historia rugió a la 1:36 (hora peninsular). Con sus 121 metros, el Starship de SpaceX surcó los cielos en su noveno vuelo de prueba, cargado de ambiciones y desafíos técnicos.

El Super Heavy Booster 14, reutilizado tras su séptimo vuelo, cumplió su misión primaria: impulsar al Starship durante los primeros minutos. A los 2:44, las etapas se separaron con éxito, y el booster inició su descenso. Sin embargo, a los 6 minutos, la conexión se perdió. Pese a no aterrizar, logró uno de los objetivos de la misión: alcanzar un ángulo de ataque agresivo durante la caída, una estrategia de frenado pasivo para reducir el consumo de combustible. Los datos recopilados serán clave para optimizar futuros diseños.

En cuanto a la segunda etapa (Starship), por desgracia, repitió un fantasma del pasado durante la reentrada: a los 49 minutos, se perdió el control de altitud, como ocurrió en el tercer vuelo de 2023. Aunque cayó en el Índico como estaba planeado, la comunicación se interrumpió antes de confirmar un ángulo de descenso estable.

La reutilización: un éxito parcial

Este vuelo hizo historia al ser el primero con un booster reciclado. El Booster 14, tras meses de reparaciones y pruebas, demostró que la reutilización es viable. No obstante, la pérdida de ambas etapas (y la imposibilidad de desplegar los satélites Starlink) deja claro que el camino hacia la recuperación total sigue plagado de obstáculos.

SpaceX ha confirmado que, como mínimo, habrá dos meses de espera hasta el próximo lanzamiento. El tiempo se dedicará a analizar los fallos: ¿Por qué se perdió la conexión con el booster? ¿Cómo evitar la pérdida de control en la reentrada? Preguntas urgentes, pues cada misión cuesta decenas de millones.

Un paso más en la odisea espacial

El noveno vuelo no fue un éxito rotundo, pero sí un avance significativo. Nunca antes había despegado un Super Heavy reutilizado. Eso sí, los contratiempos (la caída descontrolada, los Starlink no desplegados) recuerdan que la innovación espacial es un maratón, no un sprint.

Como en abril de 2023, cuando el primer Starship estalló en pleno vuelo, hoy sabemos muchísimo más, pero seguimos aprendiendo. La próxima vez, el océano Índico quizá vea caer un Starship intacto... o no. Pero la meta (hacer de los cohetes reutilizables la norma) parece más cercana de lo que estaba ayer.

QUE NO TE LA CUELEN:

El éxito es un concepto complicado cuando hablamos de misiones tan complejas. Aunque lo ideal es que el despegue, el aterrizaje y todo lo que ocurra en medio salgan a pedir de boca, estos vuelos de prueba se conforman con comprobar que funcionan buena parte de los mecanismos y protocolos. Puede ser un éxito aunque el Starship vuele por los aires, pero no podemos negar que hay éxitos de muy distinto calibre y negarles esa gradación puede transmitir una falsa sensación de perfección.

REFERENCIAS (MLA):