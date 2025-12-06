Ni cambio climático ni el cometa 3I/ATLAS: el biólogo Mario Alonso revela cuál es la principal amenaza para la humanidad

El homo sapiens lleva siendo el ser vivo dominante de la Tierra desde hace miles de años, siendo capaz de dominar la agricultura y la ganadería, así como de construir sociedades complejas que permitan la subsistencia de millones de seres humanos y adaptarse a todo tipo de ambientes terrestres.

No obstante, ha habido momentos en donde el ser humano se ha encontrado con diferentes escollos a lo largo de la historia que ha diezmado su población en ciertas partes del mundo, como pudo haber sido en el caso de Europa durante la vigencia de la peste bubónica en el siglo XIV.

Estando expuestos a diferentes inclemencias y catástrofes naturales, es natural preguntarse cuál es, en este momento, el mayor peligro al que está expuesto la humanidad que amenazaría su propia existencia tal y como la conocemos. Sin embargo, el biólogo Mario Alonso Santamaría, más reconocido en redes sociales como Mario de Wonder, compartió cuál es, en verdad, el mayor riesgo que enfrenta la especie humana para su supervivencia.

Así lo hizo en el podcast titular de Luis Usera, ConPdePodcast, contando este con cerca de medio millón de suscriptores en YouTube, asegurando que la humanidad presenta un problema dentro de su estructura genética.

Celebración de Año Nuevo en Times Square en Nueva York. larazon

La diversidad genética

El biólogo concreta que la especie humana es la poca diversidad genética entre los seres humanos, tanto así que, asegura Mario Alonso, que si escogiéramos únicamente a 10.000 personas, ya podríamos representar toda la genética humana.

No obstante, matiza, que la falta de diversidad genética "no te extingue como tal", sino que el parecido a este nivel entre todos los seres humanos puede suponer un factor de riesgo en caso de aparición de patógenos que puedan en riesgo la vida de los seres humanos.

Alonso concreta asegurando que "somos clones" a nivel genético, por lo que cualquier enfermedad capaz de matar a un humano puede afectar a cualquier otro espécimen ya que no existen diferencias significativas entre unas personas y otras. En caso contrario, es decir, que si hubiera más diversidad, asegura, esta actuaría como una barrera defensiva ante cualquier problemática de esta índole.

No obstante, este problema no atañe únicamente a los seres humanos, ya que también afecta a otras especies como el plátano Cavendish, que se reproduce mediante la clonación, por lo que es más vulnerable ante plagas o enfermedades, ya que si estas afectan a un único miembro, puede afectar a todos.