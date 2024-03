Un científico construye, en pocas horas, un dron capaz de cazar y matar personas

Hasta ahora los drones con capacidad de ataque eran una cuestión de empresas vinculadas a lo militar o emprendimientos propios de gobiernos. Hasta ahora. Entonces llegó Luis Wenus, un ingeniero de software que configuró un pequeño dron disponible comercialmente, para apuntar a personas con reconocimiento facial y perseguirlas a toda velocidad. De acuerdo con Wenus solo necesitó unas horas para configurarlo comercialmente para cazar un objetivo por sí mismo.

Luis Wenus incorporó un sistema de inteligencia artificial (IA) en un pequeño dron para perseguir a la gente "como un juego", escribió en una publicación del 2 de marzo en X, antes conocido como Twitter. Pero pronto se dio cuenta de que podía configurarse fácilmente para contener una carga explosiva.

We built an AI-steered homing/killer drone in just a few hours



I thought it would be fun to build a drone that chases you around as a game. It just uses an AI object detection model to find people in the frame, and then the drone is programmed to fly towards this at full speed… pic.twitter.com/p5ijBiHPxz