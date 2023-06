Cuando los dinosaurios morían decapitados

En la época de los dinosaurios, muchos reptiles marinos tenían cuellos extremadamente largos en comparación con los reptiles actuales. Si bien el un momento demostró ser una estrategia evolutiva exitosa (les permitía acceder a ciertos alimentos de forma casi exclusiva, por ejemplo), los paleontólogos sospecharon durante mucho tiempo que sus cuerpos de cuello largo los hacían vulnerables a los depredadores. Ahora, después de casi 200 años de investigación continua, la evidencia fósil directa confirma este escenario por primera vez. Y lo hace del modo más gráfico posible.

Un equipo internacional de expertos que analizó el cuello de dos especies triásicas de Tanystropheus, un tipo de reptil relacionado lejanamente con los cocodrilos, las aves y los dinosaurios y que contaban con unas 13 vértebras extremadamente alargadas y costillas en forma de puntal. Para darnos una idea la mayoría de los mamíferos, aún las jirafas, contamos con 7 vértebras. Sin embargo estos reptiles marinos probablemente poseían cuellos rígidos pero sus depredadores también se aprovecharon de estos cuellos largos para alimentarse.

Un examen de los huesos fosilizados, publicado en Current Biology, muestra que tienen claras marcas de mordeduras justo donde se rompió el cuello. Los hallazgos ofrecen evidencia espantosa y extremadamente rara de interacciones depredador-presa en el registro fósil que se remonta a hace más de 240 millones de años, dicen los investigadores.

Stephan Spiekman, uno de los coautores del estudio, ya había analizado ambos especímenes en su "morada final": el Museo Paleontológico de la Universidad de Zurich. Se trata de un especímen pequeño de aproximadamente un metro y medio de largo y otro que se presume adulto: hasta seis metros de largo. Para realizar un estudio más profundo de ambos ejemplares, Spiekman se asoció con Eudald Mujal (del Museo de Stuttgart) y con Miquel Crusafont, del Institut Català de Paleontologia, un experto en preservación de fósiles e interacciones de depredadores en el registro fósil basado en los rastros en los huesos. Los tres concluyeron que los cuellos claramente habían sido arrancados de un mordisco.

"Algo que nos llamó la atención es que el cráneo y la parte del cuello conservados no han sido alterados, solo muestran alguna desarticulación debido a la descomposición típica de un cadáver en un ambiente tranquilo - explica Mujal -. Solo se conserva el cuello y la cabeza, no hay evidencia alguna del resto de los animales. Los cuellos terminan abruptamente, lo que indica que fueron completamente cortados por otro animal durante un evento particularmente violento, como lo demuestra la presencia de huellas de dientes. El hecho de que la cabeza y el cuello estén tan intactos sugiere que cuando llegaron al lugar de su entierro final, los huesos aún estaban cubiertos por tejidos blandos como músculos y piel. Claramente, el depredador no los usó como alimento. Aunque esto es especulativo, tendría sentido que los depredadores estuvieran menos interesados ​​en el cuello delgado y la cabeza pequeña, y en cambio se concentraran en las partes mucho más carnosas del cuerpo. En conjunto, estos factores hacen que sea más probable que ambos individuos hayan sido decapitados durante la caza".

"En un sentido muy amplio, nuestra investigación muestra una vez más que la evolución es un juego de compensaciones - concluye Spiekman -. La ventaja de tener un cuello largo superó claramente el riesgo de ser el objetivo de un depredador durante mucho tiempo. Incluso el mismo Tanystropheus tuvo bastante éxito en términos evolutivos, vivió durante al menos 10 millones de años en lo que ahora es Europa, el Medio Oriente, China, América del Norte y posiblemente América del Sur".