Monstruo del Lago Ness, ¿una anguila gigante?

Es uno de los grandes mitos de la zoología, junto al Yeti: el monstruo del Lago Ness o Nessie. Una enorme criatura, con apariencia de dinosaurio de cuello largo, que habita (y elude a los visitantes) en el lago escocés. Años atrás se habló de una prueba irrefutable de su existencia y también de un estudio que analizó 500 millones de secuencias de ADN en el lago. Los resultados no mostraron rastros de tiburones o siluros gigantes. Pero sí hallaron abundantes muestras de ADN de anguila. Y entonces comenzó la teoría más popular: Nessie era una anguila gigante.

Obviamente, no importa si la anguila más grande conocida hasta la fecha no ha pasado de los 4 metros, mientras que el cuerpo de Nessie es del doble. Lo importante, supuestamente, es que el estudio había descubierto mucho ADN de anguila y allí podía existir una explicación. Y además una basada en ciencia. Pero parece que no es así. En un reciente estudio, publicado en JMIRx Bio, Floe Foxon de la Universidad de Nottingham, ha explorado si el Monstruo del Lago Ness,podría ser una anguila gigante. Usando estimaciones previas del tamaño de Nessie para predecir la probabilidad de encontrar una anguila de un tamaño similar, los resultados mostraron que no existen antecedentes de anguilas gigantes que pudieran explicar el origen.

El estudio utilizó datos de capturas del lago Ness y otros cuerpos de agua dulce en Europa para predecir la probabilidad de observar anguilas tan grandes como las estimaciones anteriores del tamaño del mítico monstruo. Las posibilidades de encontrar una anguila de 1 metro en el lago Ness, según el estudio, son de aproximadamente 1 en 50.000, lo que podría explicar algunos avistamientos de criaturas desconocidas más pequeñas. Sin embargo, la probabilidad de encontrar anguilas mucho más grandes es prácticamente cero, lo que desacredita la teoría de que las anguilas gigantes explican los avistamientos de animales más grandes.

Si bien los autores reconocen la presencia potencial de anguilas grandes en el lago, el estudio concluye que las consideraciones puramente estadísticas no respaldan la existencia de anguilas excepcionalmente grandes.

“En este nuevo trabajo de la Sociedad de Zoología Popular, se aporta un nivel muy necesario de rigor científico y datos a un tema que, de otro modo, es tan resbaladizo como una anguila - concluye Foxon -. Contrariamente a la concepción popular, la intersección entre el folclore y la zoología es susceptible de análisis científico y tiene el potencial de proporcionar información valiosa sobre los fenómenos antrozoológicos. Este trabajo también defiende la ciencia de acceso abierto y la publicación no tradicional: el futuro de la publicación científica”.