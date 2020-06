La aparición más larga jamás documentada del monstruo del Lago Ness

No existen evidencias científicas, no hay pruebas contrastadas pero el mito del monstruo del Lago Ness sigue generando mucho interés entre personas de todo el mundo. La enigmatica historia de un ser prehistórico atrapado en un remoto lago escocés ha enamorado a millones de personas que a lo largo de los años han visitado la zona con la esperanza de poder avistar la figura emergente del animal de cuello largo que fue visto por primera vez hace más de un siglo.

Una de las apasionadas de las historias de Nessy es la norteamericana Kalynn Wangle, de 27 años y residente en Oregón. Su afición le lleva a pasar horas delante del ordenador, conectada a una webcam instalada en la Bahía de Urquhart. Esta era la segunda vez que Wangle podía ver a la bestia y la que más duró. Según confesó, Nessi estuvo 10 minutos en la superficie. Al principio apareció como un punto negro en la superficie, pero pronto comenzó a moverse hacia la izquierda a través de la bahía y sumergiéndose en las frías aguas del lago.

Wangle explicó que esta era la seguda vez que podía ver a Nessie. La primera se produjo el 10 de abril y duró unos 7 minutos. Un supuesto vídeo grabado de la webcam muestra al monstruo sumergiéndose y volviendo a emerger a lo largo de la Bahía de Urquhart. “Se acerca a la orilla, cambia constantemente de rumbo y salpica. No es un bote, ya que solo aparece en medio del lago. También parece ser bastante grande. Este segundo avistamiento muestra claramente un objeto negro que se mueve a través del lago de derecha a izquierda. ”El objeto cambia de forma, pasa bajo el agua y vuelve a subir. Las salpicaduras también parecen ser visibles”, indicó.

Para Wangle, “cada vez que veo algo inusual en la cámara Nessie, me emociono mucho. Parece irreal. Siempre miro todo lo que encuentro y lo grabo solo para asegurarme de que estoy viendo lo que creo que estoy viendo. Cuando comencé a hacerlo, honestamente, nunca pensé que alguna vez vería algo, por lo que el hecho de haberlo visto y grabado tantas veces como lo he hecho me deja alucinada”.

Así, añade, “los objetos negros que grabé parecen cambiar la velocidad y la forma y, a veces, desaparecerán de la vista como si hubieran vuelto a sumergirse antes de volver a aparecer. Dada la distancia de la cámara al agua, para que algo sea visible, me imagino que deberá ser bastante grande, lo que descarta que se trate de una nutria o incluso un tronco”.

Así que Wangle prepara ahora su nuevo proyecto. Viajar a escocia para poder conocer a Nessie en persona.

Curiosamente, los vídeos de Wangle son es el quinto avistamiento oficial que se produce este año del monstruo del Lago Ness.