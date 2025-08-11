Los restos de un cohete chino dejan una bola de fuego en los cielos de España

Una brillante bola de fuego ha cruzado esta madrugada el cielo de diferentes zonas de España y fue captada por numerosas personas que compartieron las imágenes en redes sociales.

Aunque en un principio se pensó que podía ser un cometa por su coincidencia con la lluvia de estrellas de las perseidas, el astrónomo Jonathan McDowell ha aclarado que se trata de basura espacial procedente de un cohete chino.

Según ha explicado en la red social X, China lanzó el Jielong-3 el pasado 8 de agosto, y dejó la cuarta etapa en una órbita de perigeo bajo. Esta parte reingresó sobre nuestro país alrededor de las 21:50 UTC del 10 de agosto.

El brusco rozamiento de esta parte del cohete con la atmósfera provocó que se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se pudo ver en numerosas zonas de España.

Según ha explicado el Observatorio Astronómico de Calar Alto de Andalucía, los restos del cohete entraron sobre el Atlántico a 118 km, recorrieron 900 km de recorrido a 29.000 km/h.

Jielong 3 ("dragón ágil"

Jielong 3 ("dragón ágil",en chino) es un vehículo de lanzamiento orbital de combustible sólido de 4 etapas desarrollado por China Rocket,.

El cohete tiene 31 metros de altura, 2,65 metros de diámetro y pesa 145 toneladas métricas.

El vuelo inaugural del Jielong 3, fue el 9 de diciembre de 2022 y colocó catorce satélites pequeños en órbita polar. El lanzamiento se realizó desde una plataforma flotante frente a Yantai , Shandong .

La capacidad de carga del lanzador Jielong 3 inicialmente era de 1.560 kilogramos a órbitas SSO de 500 kilómetros, pero desde entonces ha aumentado a 1.600 kilogramos.

Mas bolas de fuego

Por otra parte, el pasado viernes la Fundación Astrohita, que trabaja en el Complejo Astronómico de la Hita (Toledo), registró una bola de fuego cruzó el cielo y fue grabado por los detectores que la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN) opera en este complejo astronómico.

El complejo Astronómico de La Hita forma parte del Proyecto SMART, una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se coordina desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) que monitoriza el cielo para registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.

También se registró por los detectores que este mismo proyecto de investigación tiene instalados en los observatorios de Calar Alto(Almería), Sierra Nevada (Granada), Sevilla, La Sagra (Granada) y Huelva.

Según el investigador responsable del Proyecto Smart, José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, la roca que originó este fenómeno, procedente del cometa 109P/Swift-Tuttle, entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 217 mil kilómetros por hora.

El brusco rozamiento de la roca con la atmósfera a esta enorme velocidad hizo que el meteoroide se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 116 km sobre la localidad de Jarafuel (Valencia).

Desde allí avanzó en dirección suroeste, sobrevolando la provincia de Albacete y se extinguió con una gran explosión a una altitud de unos 86 km a la altura de la localidad de Los Arejos (Murcia).

Su gran luminosidad hizo que este bólido se pudiera ver desde más de 600 kilómetros de distancia y según se ha determinado, recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 182 kilómetros.

Según recoge la Fundación Astrohita, la mayoría de las perseidas se generan cuando entran en la atmósfera fragmentos del tamaño de un grano de arena desprendidos de este cometa, dando así a las típicas estrellas fugaces.

Cuando estos fragmentos son de un tamaño superior al de un guisante, el brillo es mucho mayor, lo que genera estrellas fugaces de alta luminosidad que se denominan bólidos o bolas de fuego.