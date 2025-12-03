Superluna de diciembre: el fenómeno que no volveremos a ver hasta 2042

La última gran superluna del año se asomará al cielo de diciembre y, si las nubes lo permiten, será uno de esos espectáculos que merece abrigarse y salir al balcón. No es una Luna llena cualquiera: su órbita la llevará a estar especialmente cerca de la Tierra, lo que hará que se vea más grande y más brillante… y no habrá otra igual hasta 2042.

¿Desde qué parte de España se podrá ver?

La buena noticia es que la superluna será visible desde toda España, tanto en la península como en Baleares y Canarias, siempre que el cielo esté despejado. No hace falta telescopio ni prismáticos: a simple vista ya se apreciará más luminosa y voluminosa de lo habitual.

Mejores condiciones : zonas con poca contaminación lumínica (pueblos, montaña, costa alejada de ciudades).

: zonas con poca contaminación lumínica (pueblos, montaña, costa alejada de ciudades). Orientación: el momento más fotogénico suele ser cuando sale o cuando se pone, porque la Luna se ve cerca del horizonte y parece aún más grande por un efecto óptico.

Consulta la previsión meteorológica de tu zona el mismo día: un cielo cubierto puede arruinar el espectáculo, pero con claros intermitentes bastará para disfrutarla.

Cuándo mirar al cielo y qué vas a ver exactamente

La superluna de diciembre alcanzará su punto álgido la noche en que la Luna esté llena y cerca del perigeo, el punto de su órbita más próximo a la Tierra. Esa combinación hace que se vea aproximadamente un 14 % más grande y hasta un 30 % más brillante que una Luna llena lejana.

Para aprovecharla al máximo:

Sal al exterior al anochecer y de nuevo hacia medianoche.

Deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad unos minutos.

Si te gusta la fotografía, usa trípode o apoya el móvil en una superficie fija, baja la exposición y haz varias pruebas.

¿Por qué esta superluna es tan especial?

Superlunas hay varias a lo largo de una década, pero la combinación concreta de distancia, brillo y momento del año convierte a esta en un evento poco frecuente, de ahí que los astrónomos señalen que no veremos otra de características similares hasta 2042.

En otras palabras: si te pierdes esta cita, pasarán casi dos décadas hasta que el calendario y la órbita lunar se alineen de forma tan favorable.

Consejos rápidos para disfrutar de la superluna

Apaga luces innecesarias en casa para reducir el resplandor y ganar contraste.

Si estás en ciudad, busca un parque, azotea o mirador con horizonte despejado.

Llévate abrigo y, si vas con niños, aprovecha para contarles cómo se mueven la Tierra y la Luna.

Aunque dure solo unas horas en su máximo esplendor, la superluna de diciembre es una de esas pequeñas excusas cósmicas para frenar el ritmo, mirar hacia arriba y recordar que no todos los días el cielo nos regala algo que no volveremos a ver igual hasta dentro de casi 20 años.