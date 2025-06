Tus ojos pueden predecir demencia 12 años antes de un diagnóstico

A medida que aumenta la esperanza de vida, también se incrementa la incidencia de ciertas enfermedades vinculadas con el envejecimiento. Y una de ellas es la demencia o el Alzheimer. De acuerdo con la Sociedad Española de Neurología, cada cinco años se duplican los casos en nuestro país.

Hablamos de 40.000 nuevos casos cada año y el diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen y también de sus familiares. Ahora un estudio, aporta una nueva mirada. Literalmente.

Los ojos pueden revelar mucho sobre la salud de nuestro cerebro. De hecho, los problemas oculares podrían ser uno de los primeros signos de deterioro cognitivo.

Un reciente estudio, liderado por Eef Hogervorst demuestra que la pérdida de sensibilidad visual puede predecir la demencia 12 años antes de su diagnóstico. Los resultados, publicados en SciRep, se basan en el análisis de 8623 personas sanas de Norfolk, Inglaterra, a quienes se les realizó un seguimiento durante más de una década. Al final del estudio, 537 participantes habían desarrollado demencia, lo que permitió determinar qué factores podrían haber precedido a este diagnóstico.

“Al inicio del estudio, solicitamos a los participantes que realizaran una prueba de sensibilidad visual – señala Hogervorst en un artículo editorial -. Para la prueba, debían presionar un botón en cuanto vieran formarse un triángulo en un campo de puntos móviles. Las personas que desarrollarían demencia tardaron mucho más en ver este triángulo en la pantalla”.

Los problemas visuales pueden ser un indicador temprano de deterioro cognitivo, ya que las placas amiloides tóxicas asociadas con la enfermedad de Alzheimer pueden afectar primero las áreas del cerebro asociadas con la visión, y las partes del cerebro asociadas con la memoria se dañan a medida que la enfermedad progresa. Por lo tanto, las pruebas de visión pueden detectar déficits antes que las pruebas de memoria.

Hay otros aspectos del procesamiento visual que se ven afectados en la enfermedad de Alzheimer, como la capacidad de ver los contornos de los objetos (sensibilidad al contraste) y de discernir ciertos colores (la capacidad de ver el espectro azul-verde se ve afectada en las primeras etapas de la demencia), y estos pueden afectar la vida de las personas sin que sean conscientes de ello de inmediato.

Otro signo temprano de la enfermedad de Alzheimer es un déficit en el "control inhibitorio" de los movimientos oculares, donde los estímulos distractores parecen captar la atención con mayor facilidad. Las personas con Alzheimer también parecen tener problemas para ignorar los estímulos distractores, lo que puede manifestarse como problemas de control del movimiento ocular. Si la demencia dificulta evitar estímulos que distraen, estos problemas podrían aumentar el riesgo de accidentes de tráfico.

Las personas con demencia a veces pueden parecer perdidas, porque no mueven los ojos deliberadamente para escanear el entorno, incluido el rostro de las personas que acaban de conocer. En consecuencia, posteriormente serían menos capaces de reconocer a las personas, ya que no han grabado sus rasgos. Así que este problema inicial de no reconocer a las personas que acabas de conocer podría estar relacionado con un movimiento ocular ineficaz para rostros nuevos, en lugar de ser un trastorno puro de la memoria.

El equipo de Hogervorst señala que el movimiento ocular puede mejorar la memoria y quizás esto explique por qué las personas que ven más televisión y leen más tienen mejor memoria y menos riesgo de demencia que quienes no lo hacen.

Sin embargo, las personas que leen con frecuencia también tienden a tener más tiempo de formación. Una buena educación proporciona capacidad de reserva cerebral, por lo que cuando las conexiones cerebrales se dañan, el resultado negativo es menor.