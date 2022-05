Estos son los mejores móviles baratos que puedes comprar en 2022

No hace falta que digamos demasiado sobre la cantidad de cosas que hacemos con el móvil hoy en día. De hecho, casi acabaríamos antes enumerando las que no hacemos. El caso es que probablemente pienses que para no quedarte atrás necesitarás gastar una gran cantidad de dinero. Por suerte no es así.

En el mercado hay no pocos terminales que te van a ofrecer una experiencia muy satisfactoria a un precio difícil de creer. Para un uso cotidiano en el que navegas por internet, haces alguna que otra foto y consultas tus redes sociales… tendrás más que de sobra.

A continuación, ponemos bajo la lupa 7 móviles baratos que podrás encontrar en Amazon al mejor precio. ¡Encuentra el idóneo para ti!

POCO X3 NFC 6GB – 128 GB

Teléfono Xiaomi Poco X3 NFC 6GB-128GB FOTO: AMAZON

Esta marca, que nació como una versión low-cost de los teléfonos Xiaomi, es uno de los mejores en cuanto a calidad precio. Un móvil perfecto para el día a día con el que podrás incluso jugar a algunos juegos y ver vídeos con la máxima calidad.

Lleva un procesador 732G, con una batería enorme de 5160 mAh y carga rápida de 33W. Remata con una gran pantalla Full HD de 6,67 pulgadas.

Oppo A54 5G 64GB - 4GB RAM

Teléfono Oppo A54 5G 64GB - 4GB RAM FOTO: AMAZON

La pantalla del Oppo A54 es de las mejores que vas a encontrar en esta lista, ya que te da una resolución FHD+ (2400 x 1080 pixeles) y hasta 90 Hz de tasa de refresco de pantalla. Es fantástico para ver vídeos y jugar a juegos con gran calidad.

El procesador es un potente Snapdragon 480 que incorpora 4 GB de RAM con un gran rendimiento. Remata con conectividad premium 5G y una enorme batería de 5000 mAh para que te aguante todo el día sin problemas. La cuádruple cámara de 48 MP no es la mejor del mercado, pero hace unas fotos fantásticas con gran detalle.

Samsung Galaxy A12 3GB RAM - 32GB

Teléfono Samsung Galaxy A12 3GB RAM - 32GB FOTO: AMAZON

Similar al Oppo, la pantalla del Galaxy A12 es HD+, que da una gran nitidez y claridad en la imagen. La cámara principal también es de 48 MP y cuenta con gran angular para captar todo sin problema.

Incorpora por si fuera poco una batería de 5000 mAh con capacidad de sobra para el día y 15 W de carga rápida. Está claro que dentro de Samsung hay móviles mucho mejores y de más altas prestaciones, pero por este precio te aseguramos que es una excelente compra.

Huawei Y6p

Teléfono Huawei Y6p FOTO: AMAZON

Somos conscientes de que Huawei ha perdido algo de lustre dentro del mercado después de su famosa pelea con Google. Para tu suerte, te diremos que este móvil cuenta con todos sus servicios y podrás usarlo sin problema.

Lleva una enorme batería de 5000 mAh y equipa una cámara triple en su parte trasera (13+5+2 MP). Remata con 64 GB de espacio para almacenar datos, que podrás ampliar hasta 512 con una tarjeta de memoria. Uno de los teléfonos más baratos de la lista que sin duda cumple todas las funciones básicas a la perfección.

Xiaomi Redmi 10

Teléfono Xiaomi Redmi 10 FOTO: AMAZON

No dudamos que ya habrás escuchado más de una vez la famosa frase “Xiaomi es la mejor marca calidad-precio”. De hecho, a lo mejor te lo han dicho tantas veces que has acabado por detestar la marca. En cualquier caso, que Xiaomi ofrece una gran calidad a un precio increíble es un hecho, y este Xiaomi Redmi 10 es el mejor ejemplo.

Un móvil de aspecto 100% premium que te ofrece absolutamente todo. Batería de 5000 mAh y una pantalla FullHD+ de 6,5 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz. La cámara es de nada más y nada menos que 50 MP, para que puedas hacer fotos increíbles incluso con poca luz.

Ofrece carga rápida de hasta 18W y 4 GB de RAM más 64 GB de almacenamiento. Perfecto para tareas cotidianas e incluso para jugar a algún juego potente que con su gran pantalla se verá a las mil maravillas.

Alcatel 1SE 2021

Teléfono Alcatel 1SE 2021 FOTO: AMAZON

Alcatel es una marca especializada en teléfonos baratos pero que cumplen a la perfección para un uso básico del día a día. Este Alcatel 1SE salió hace unos meses, pero sigue siendo una perfecta opción si eres un usuario poco exigente. La cámara principal tiene 13 MP y cuenta con otras dos de 5 y 2 MP.

La pantalla es sorprendentemente grande, con 6,22 pulgadas y una resolución HD+ con una gran nitidez. El panel ocupa más del 87% del frontal para reducir al máximo los bordes. Lo remata con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables a través de microSD. Con 4000 mAh de batería para un rendimiento extraordinario.

ZTE Blade A51

Teléfono ZTE Blade A51 FOTO: AMAZON

Es cierto que ZTE aún no es una marca muy conocida en nuestro país, pero no por ello te va a dar una menor calidad. Cuenta con una pantalla HD+ de 6.52 pulgadas con una visión limpia y amplia. La cámara es dual, con 13 + 2 MP. La memoria RAM y el almacenamiento son algo más modestas que otros de la lista, con 2GB + 32 GB.

La batería es de larga duración, con 3200 mAh que te aguantarán de sobra todo el día. Quizá es uno de los móviles más low-cost de la lista, pero si no eres un usuario demasiado exigente este es tu teléfono.

DOOGEE X95 PRO [2021]

Teléfono DOOGEE X95 PRO [2021] FOTO: AMAZON

Exactamente igual que ZTE, la marca DOOGEE es una de las menos conocidas de la lista. Lo cual no quiere decir que este X95 PRO no sea una opción perfecta a un precio competitivo.

La pantalla es HD+ con 6,52 pulgadas y viene equipado con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. La cámara es triple (13 + 2 + 2 MP) y la batería tiene una capacidad respetable de 4350 mAh.

Estamos seguros de que con estas opciones ya tendrás mucho más claro tu próximo móvil. Porque la calidad no siempre está reñida con el precio. Presume de móvil nuevo sin renunciar a todas las funciones del día a día.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.