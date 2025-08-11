De 299 euros a menos de 180 euros: la bajada de precio del Redmi con 200 MP y pantalla 120 Hz

Si buscas un teléfono capaz de aguantar tu ritmo diario, hacer fotos espectaculares y no dejarte tirado a media tarde, quizá este modelo te suene: el Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Ahora mismo está en AliExpress por 176,87 euros (antes 299 €) y, para rematar, se envía desde España con entrega en pocos días. Un precio difícil de ver en un móvil con cámara de 200 megapíxeles, pantalla AMOLED de 120 Hz y batería de 5500 mAh.

Un móvil para exprimir en el día a día (y de noche también)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Xiaomi

El gran reclamo de este Redmi está claro: su cámara principal de 200 MP, acompañada de un ultra gran angular y una lente macro, pensada para capturar desde paisajes hasta primeros planos con mucho detalle. De noche también rinde bien, gracias a la IA que ajusta brillo y colores. La cámara frontal de 32 MP asegura que las videollamadas y selfies no queden en segundo plano.

La pantalla AMOLED de 6,67” con 120 Hz es otro de esos detalles que marcan diferencia: todo se ve fluido, ya sea en redes sociales, juegos o vídeos. Y hablando de juegos, el procesador Helio G100-Ultra mueve con soltura aplicaciones exigentes, ayudado por su sistema HyperOS y la GPU Mali-G57 MC2.

En autonomía no se queda corto: los 5500 mAh permiten olvidarse del cargador durante horas, y si hay prisa, la carga rápida de 45 W recupera energía en tiempo récord. Además, tiene altavoces duales con Dolby Atmos®, NFC para pagos, resistencia al polvo y salpicaduras (IP64) y hasta entrada para auriculares.

Si buscas un teléfono equilibrado, con una cámara que realmente destaque y fluidez para todo, esta bajada de precio lo pone en un rango donde pocos rivales pueden competir. Y con envío desde España, la espera es casi inexistente.

