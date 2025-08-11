De todos los AirPods, estos por 100 euros son los que más merecen la pena en agosto

Si estabas pensando en renovar tus auriculares inalámbricos, agosto te lo pone fácil. Los Apple AirPods 4 están ahora más baratos que nunca en AliExpress, un precio difícil de ver para un modelo que en otras tiendas se mueve entre 135 y 169 euros. Además, acaban de recibir una actualización que trae novedades muy llamativas, desde control de cámara del iPhone hasta grabación con calidad de estudio. Una combinación de rebaja y mejora que rara vez se da a la vez.

Sonido de alta gama, diseño ligero y ahora… más inteligentes

Los AirPods 4 no son solo unos auriculares cómodos y con buen sonido: incorporan cancelación activa de ruido (opcional), audio espacial personalizado, resistencia al polvo, agua y sudor, y un chip H2 que gestiona todo con una eficiencia que permite hasta 30 horas de reproducción con el estuche.

Pero lo que está marcando la diferencia en estas semanas es la llegada del nuevo firmware beta 8A5324b, que estrena funciones que hasta hace poco parecían exclusivas de accesorios profesionales:

Detección de sueño , que pausa el audio cuando te quedas dormido.

, que pausa el audio cuando te quedas dormido. Grabación con calidad de estudio , ideal para podcasts o vídeos.

, ideal para podcasts o vídeos. Control remoto de la cámara del iPhone desde el tallo de los AirPods.

desde el tallo de los AirPods. Cambio automático de dispositivo con CarPlay.

Mejora notable en la calidad de voz durante llamadas y videollamadas.

Aunque estas mejoras están en fase beta (requieren iOS 26, iPadOS 26 o macOS Tahoe 26), dejan claro que Apple quiere que los AirPods sean algo más que un accesorio para escuchar música. Y todo esto se suma a un diseño que apenas notas en la oreja, un emparejamiento instantáneo y una estabilidad de conexión gracias a Bluetooth 5.3.

¿Para quién son ideales y qué debes tener en cuenta?

Si eres usuario de iPhone, iPad o Mac y buscas unos auriculares todoterreno para trabajar, hacer deporte, viajar o simplemente disfrutar de música y series, los AirPods 4 son una apuesta segura. El audio espacial aporta una inmersión que engancha, y la cancelación activa de ruido te aísla del entorno sin perder calidad.

En cualquier caso, por calidad de sonido, integración con el ecosistema Apple y ahora funciones añadidas, pocos modelos en este rango de precio pueden competir con ellos, y menos siendo la última generación.

Si un dispositivo baja de precio justo cuando gana funciones útiles, es difícil no verlo como una oportunidad. Y en este caso, puede que sea el momento perfecto para dar el salto.

