El Google Pixel 10 ya tiene fecha y su predecesor firma una rebaja histórica de casi 400 euros

Faltan solo 10 días para que Google presente su nueva serie Pixel 10 en el evento Made by Google del 20 de agosto. La expectación es enorme: la última filtración del conocido Evan Blass ha revelado prácticamente todo sobre los nuevos modelos, desde su diseño hasta accesorios aún no anunciados oficialmente. Mientras tanto, el Pixel 9 5G —con procesador Google Tensor G4, pantalla OLED de 6,3 pulgadas a 120 Hz, cámara de 50 MP y batería de 4.700 mAh— está viviendo una caída de precio histórica: se encuentra por 535 euros, cuando en Amazon ha llegado a costar 999 euros. Y no es un detalle menor: los analistas coinciden en que, una vez salga el Pixel 10, el modelo anterior no bajará de golpe tanto como este recorte actual.

Pixel 10: un vistazo a lo que viene y por qué el Pixel 9 sigue siendo muy tentador

La filtración apunta a que el Pixel 10 contará con pantalla Actua de 6,3”, procesador Tensor G5, 12 GB de RAM y un sistema de cámaras reforzado: sensor principal de 48 MP, ultra gran angular de 13 MP y teleobjetivo de 10,8 MP con zoom de hasta 20x. La cámara frontal, de 10,5 MP, promete videollamadas y selfies más nítidos que nunca. La batería rozaría los 5.000 mAh con carga inalámbrica Pixelsnap (Qi2), y en algunos mercados podría prescindir de la SIM física.

Sin embargo, para muchos usuarios, el Pixel 9 sigue ofreciendo una experiencia de primer nivel: mismo tamaño de pantalla, tasa de refresco fluida, fotografía de referencia en Android, rendimiento más que suficiente y la garantía de recibir actualizaciones directas de Google durante años. Con la diferencia de precio actual, hablamos de un ahorro cercano a 400 euros respecto al tope de gama de su lanzamiento.

Estrenar un Pixel 10 suena tentador, pero no todo el mundo necesita la última especificación para disfrutar de un móvil rápido, con buena autonomía y cámara sobresaliente. El Pixel 9 sigue teniendo la esencia del ecosistema Google: integración con Android puro, funciones exclusivas como Now Playing o el borrador mágico en fotos, y soporte de seguridad de primer nivel.

Además, el patrón de precios de Google en generaciones anteriores indica que las bajadas tras la presentación suelen ser graduales. Esto significa que es difícil que, en septiembre, el Pixel 9 esté mucho más barato de lo que está hoy. Si sumamos que las ofertas suelen durar poco —y menos con descuentos tan agresivos—, este precio de 535 euros se convierte en una rara oportunidad para quien quiera un gama alta sin el coste de estreno.

Si te interesa un Pixel y no necesitas lo último de lo último, quizá ahora mismo tengas en las manos la ocasión perfecta. Y cuando llegue el 20 de agosto, podrás ver las novedades del Pixel 10 sin la presión de tener que pagar el precio de salida.

