Las 9 mejores ofertas de hoy (4 de octubre) en Amazon: hasta un 78% de descuento en Levi’s, Puma, Pepe Jeans y más

Hay días en los que Amazon parece un gran escaparate en rebajas permanentes, pero de vez en cuando llegan descuentos tan potentes que parecen de otra liga. Es el caso de esta selección: prendas icónicas, zapatillas versátiles, gadgets imprescindibles y hasta productos de cuidado personal que hoy están disponibles con precios difíciles de creer. Si llevabas tiempo pensando en renovar tus vaqueros, añadir unas zapatillas cómodas al armario o incluso cuidar tu sonrisa, este es el momento perfecto.

Levi's Long-Sleeve Battery Housemark Slim Camisa Hombre

Una de esas camisas que nunca pasa de moda. De corte ajustado y con el inconfundible logo de Levi’s, esta prenda se convierte en un básico para cualquier ocasión, ya sea con vaqueros o pantalones chinos. Hoy puedes conseguirla por 24,99 €, lo que supone un 58% de descuento sobre su precio original. Dicho de otra forma: te ahorras casi 35 euros en una prenda que te acompañará durante años.

Skechers Bobs Squad Tough Talk, Zapatillas Mujer

Diseñadas para combinar estilo y comodidad, estas Skechers cuentan con plantilla Memory Foam que se adapta al pie y suela flexible para un andar ligero y estable. Son perfectas tanto para el día a día como para tus ratos de ocio. Su precio baja hasta los 33,49 €, con un 44% de descuento, lo que significa un ahorro cercano a 26 euros respecto a su coste habitual.

PUMA Smash V2, Zapatillas Unisex Adulto

Si buscas unas deportivas versátiles que funcionen con todo, las PUMA Smash V2 son la respuesta. Inspiradas en el estilo clásico del tenis, ofrecen comodidad, durabilidad y un diseño atemporal. Hoy están a 30,43 €, lo que supone un 49% de descuento y más de 29 euros de ahorro sobre su precio original.

adidas Galaxy 7 Running Shoes, Zapatillas Hombre

Perfectas para tus entrenamientos o para llevar con looks casual, las adidas Galaxy 7 ofrecen amortiguación ligera y un diseño transpirable que asegura confort en cada paso. Su precio cae a 36,49 €, con un 34% de descuento, lo que equivale a 19 euros menos de lo habitual.

Pepe Jeans Camiseta Hombre

Un básico de armario con el sello de Pepe Jeans, reconocida por su estilo urbano y desenfadado. Esta camiseta blanca es tan versátil que combina con todo y hoy cuesta solo 11,99 €, con un 52% de descuento. Eso significa que te ahorras más de 13 euros en una prenda que siempre viene bien tener a mano.

HAWKERS Gafas de Sol ONE POLARIZED

Las Hawkers ONE Polarized son las gafas icónicas de la marca española. Ligeras, cómodas y con protección 100% UV, reducen reflejos y fatiga ocular, convirtiéndose en un complemento imprescindible tanto para la ciudad como para escapadas al aire libre. Su precio baja a 25,99 €, con un 35% de descuento, lo que supone un ahorro de 14 euros.

Atheewon Reloj Inteligente con Llamadas

Un smartwatch todoterreno con diseño militar, más de 110 modos deportivos, monitor de sueño y frecuencia cardíaca, además de resistencia al agua IP68. Incorpora función de llamadas y notificaciones, ideal para quienes buscan un reloj multifuncional sin gastar una fortuna. Hoy está rebajado a 35,99 €, con un 78% de descuento que te permite ahorrar más de 120 euros.

Levi's Mile High Super Skinny Vaqueros Mujer

Los Mile High Super Skinny son los vaqueros más icónicos y favorecedores de Levi’s para mujer: de tiro alto, ultraceñidos y con tejido elástico que realza la silueta. Ahora pueden ser tuyos por solo 32,64 €, lo que significa un 70% de descuento y un ahorro superior a 75 euros.

COLGATE Max White Ultra Active Foam Pasta de Dientes

Un extra de brillo y limpieza para tu sonrisa. Este dentífrico blanqueador con flúor promete dientes más blancos en solo 3 días, eliminando manchas profundas sin dañar el esmalte. Hoy está disponible por 8,97 €, con un 50% de descuento, lo que supone un ahorro de casi 9 euros en un cuidado imprescindible.

