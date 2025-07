Así es el reloj Pagani con cristal de zafiro que podría pasar por un Rolex de miles de euros

Hay relojes que llaman la atención por su precio, y otros que lo hacen por su diseño. Este modelo de Pagani Design consigue ambas cosas: un aspecto sofisticado y deportivo, con detalles cuidados al milímetro, y un precio que parece una errata. Ahora lo puedes conseguir por solo 21,54€ (antes 52,11€) y si aplicas el código SSES02, se queda en 19,54€.

Una opción llamativa para quienes buscan un reloj que luzca como uno de alta gama, pero sin dejarse medio sueldo. A continuación te contamos por qué se ha convertido en uno de los modelos más buscados.

Diseño de lujo y cristal de zafiro por menos de 20 euros

A simple vista, cuesta distinguirlo de un reloj premium. Este Pagani Design combina una caja de acero inoxidable con un cristal de zafiro resistente a arañazos, un detalle que normalmente solo vemos en relojes de gama muy alta. Además, cuenta con movimiento automático, lo que significa que no tendrás que preocuparte por cambiar pilas cada cierto tiempo.

Su diseño multifuncional con cronógrafos y acabado cepillado recuerda claramente a modelos icónicos como el Daytona de Rolex. Es un reloj pensado tanto para el día a día como para ocasiones más formales, ya que combina fácilmente con cualquier look y no pasa desapercibido. Y aunque no está pensado para buceo, su resistencia al agua de 30 metros lo hace más que suficiente para el uso diario, incluso con salpicaduras o lluvia.

Ahora mismo está disponible por solo 21,54€ con una rebaja del 58%, y si aplicas el código SSES02, se queda en 19,54€. Una oportunidad difícil de repetir si buscas un reloj que combine estilo, durabilidad y un precio que sorprende.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.